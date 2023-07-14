Ayvalık Belediyesi Üç Aylık Sezonda 2 Milyon Tatilciyi Ağırlıyor

Ayvalık Belediyesi, ilçenin dört bir yanında bulunan işletme ve tesislerinde üç aylık sezonda ortalama 2 milyon tatilciye hizmet veriyor. Belediyenin makul fiyatlar ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan işletmeleri, ciddi kazançlar elde ederken istihdam da sağlıyor.

Ayvalık'ta belediye işletmeleri üç aylık sezonda 2 milyon tatilciyi ağırlıyor

Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında en fazla turistik işletmeyi elinde bulunduran Ayvalık Belediyesi milyonlarca tatilcinin yanında

BALIKESİR - Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediye bünyesindeki işletme ve günü birlik tesisler makul fiyatları ve hizmet kalitesiyle öne çıkıyor. Türkiye genelinde ilçe belediyeleri arasında en fazla işletme ve iştiraklere sahip olmasıyla bu dalda yıllardır liderliği elinde bulunduran Ayvalık Belediyesi, ilçenin dört bir yanında faaliyet gösteren bünyesindeki sosyal tesislerde üç aylık sezonda ortalama 2 milyon tatilciye hizmet veriyor.

Özelleştirme yolunu tercih eden birçok belediyenin kamusal işletmelerini özel kişilere devretmeyi tercih ettiği günümüzde, ülke genelindeki binlerce belediyenin aksine kamulaştırdığı alanlarda kurduğu tesislerde tatilcileri ağırlamayı seçen Ayvalık Belediyesi, böylelikle hem çok ciddi kazançlar elde ediyor, hem de yüzlerce insana istihdam kapılarını açmasıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Kaliteli hizmeti, güler yüzlü personeliyle piyasa rakamlarının yarı fiyatlarıyla başta tatilciler olmak üzere vatandaşlara sunulması sonucunda Ayvalık Belediyesi bünyesindeki irili ufaklı yaklaşık 30 işletme, her geçen yıl karlılık oranını da pozitif yönde yükseltiyor.

Ayvalık Belediyesi olarak son birkaç yılda hizmete soktukları işletmelerle, halkın nefes alabilecekleri yaşam alanları sayısını ciddi anlamda arttırdıklarına işaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin ise vatandaşların yoğun ilgisinden memnun

Cunda Adası'nın arka denizinde bir plajın yanı sıra Cennet Tepesi Altınova'daki Kum Adası gibi ilçenin en ücra köşelerinde bile her yıl binlerce vatandaşa hizmet verdiklerini belirten Başkan Ergin, "Bunların yanı sıra Duba, Paşalimanı, Kapri gibi plajlarımızda kapasitesinin iki katı oranında günlük misafir ağırlayabiliyoruz. Bunun nedeninin pandemi sürecinin ardından toplum olarak sosyalleşmeye daha çok ihtiyacımız olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Üstelik içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında, biz belediye olarak vatandaşlarımıza bütçelerine hitap edilebilecek şekilde çok daha uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz. Tabi bu durum Ayvalık Belediyesi'nin işletmelerini öne çıkarıp, yoğun talebi beraberinde getiriyor. Özellikle bakıldığında Ayvalık'ımızın en güzel köşelerinden biri olan Cennet Tepesi'nde oluşturduğumuz bünyemizdeki işletmede her gün ortalama iki bin misafirimizi ağırladığımızı görüyoruz. Hatta artık Cennet Tepesi, Ayvalık'ta gezilebilecek ve görülebilecek simge yerlerden biri haline gelmiş durumda. Tabi bu da bize mutluluk veriyor. Biz, Ayvalık Belediyesi olarak tüm işletmelerimizde hem hizmet kalitesi hem de standart yakalayabilmeye çalışıyoruz. Ayvalık merkezdeki Büyük Park ve Paşalimanı Sosyal Tesisimiz gibi bünyemizdeki tüm işletmelerimiz, gerek makul fiyatları, gerekse de hizmet kalitesiyle misafirlerimizin de büyük beğenisini topluyor. İşletmelerimizin sayısı süreç içerisinde daha da artacaktır. Zaten bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Tatilciler memnun

Ayvalık'ta belediye işletmelerinin müdavimlerinden olan Gürsen Özberk, 15 yıldan bu yana belediye işletmesi olan Duba Plajı'na geldiğini kaydederek, "Aslında önceleri bu plajı tercih etmiyordum. Salaş bir yerdi burası. Denizi kenarı kayalıktı. Ama bu tesis buraya açıldıktan sonra sürekli buraya gelmeye başladık. Bu tesisin evime olan yakınlığı, güzel hizmet anlayışı beni buraya çekiyor" dedi.

İstanbul'dan gelip, her yıl yaz tatilini Ayvalık'ta geçirdiğini söyleyen Derin Tankişi isimli genç kız ise, "Ayvalık'a her geldiğimde mutlaka belediye bünyesindeki tesislerde denize giriyorum. Burası gerçekten çok güzel. Babaannemlerle birlikte geliyoruz. Bu tesislerin hizmet kalitesi çok iyi. Ürünleri çok lezzetli. Burada olup, sevdiklerimle eğlenceli zaman geçirebilmek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Belediye bünyesindeki işletmelerin müdavimlerinden Seymen Altıyaşlar da, "Ben, 16 yıldan bu yana Ayvalık'ta yaşıyorum. Belediyenin hemen hemen tüm tesislerine gidiyorum. Bu tesisler son derece güzel, temiz ve personeli güler yüzlü. Her şeyden önemlisi fiyatlar çok uygun. Ayvalık'taki özel kişilere ait işletmelerle kıyaslandığında fiyatlar yarı yarıya daha ucuz. Mesela Sarımsaklı'da iki şezlong ve bir şemsiyenin günlük kiralama bedeli 300 TL ise belediye işletmelerinde aynı şezlong ve şemsiye sadece 60 TL'ye kiralanıyor. Bu yüzden de Ayvalık Belediyesi işletmelerinden memnunum" diye konuştu.