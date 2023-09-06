Ayvalık Belediyesi Kadınlara Eğitim Veriyor

Ayvalık Belediyesi tarafından hizmete açılan mahalleevleri, kadınlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Sorumluluğunu Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in üstlendiği mahalleevleri, kadınlara yönelik sunduğu eğitimlerle kadınların aile bütçelerine katkı sağlanmasına, sosyalleşmesine ve yeni ürünler üretmesine fırsat tanıyor.

İçerisinde örgü, vitray, geri dönüşüm, deri işleme, cam boyama, sepet örücülüğü, takı tasarım, seramik, keçe işleme atölyelerinin de bulunduğu mahalleevleri yirmi kişilik sınıflarda ücretsiz eğitim veriyor. Kadınlar aldıkları eğitim sonrası ürettikleri el emeği ürünleri, yine mahalleevlerinde satışa sunarak gelir elde edebiliyor.

Kurslara başvuru yapacak kadınların mahalleevlerine giderek başvuru formu doldurması gerekiyor.