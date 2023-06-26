Ayvalık Belediyesi İşletmeleri Yeni Turizm Sezonuna Hazır

Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü çatısı altında bulunan işletmeler yeni turizm sezonunun hazırlıklarını tamamladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Belediyemize ait tüm işletmeler sezona tam kapasite hazırlandı. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yaşanacak yoğunluğun ardından da verimli bir sezon bekliyoruz. Tüm Ayvalık esnafına hayırlı işler diliyorum" dedi.

Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü çatısı altında bulunan işletmeler yeni turizm sezonunun hazırlıklarını tamamladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Belediyemize ait tüm işletmeler sezona tam kapasite hazırlandı. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yaşanacak yoğunluğun ardından da verimli bir sezon bekliyoruz. Tüm Ayvalık esnafına hayırlı işler diliyorum" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin işletmeleri yeni sezonda konuklarını ağırlamaya hazır hale getirildi. İlçe sınırları içerisinde bulunan iştiraklerin belediye bünyesinde işletildiğini hatırlatan Başkan Ergin, Boğaziçi Otel, Cennet Tepesi, Park Kafe, Taş Köşk, Paşa Limanı Restoran, Sarı Zeybek Spor Tesisleri, Çamlık Kır Bahçesi, akaryakıt istasyonu, liman işletmesi, mesire alanıyla; Duba, Kapri ve Kumadası plajlarının hizmet kalitesiyle sezona hazır olduğunu söyledi.

YENİ TESİSLER EKLENDİ

Ayvalık Belediyesi'nin açtığı yeni işletmeler olan Cunda Arka Deniz Plajı, Park Kafe ve Cennet Tepesi tesislerinin de vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşı karşıya olduğunu getiren Başkan Ergin, şunları söyledi:

"Liman işletmesi ve mesire alanı hizmet kaliteleri her geçen gün artıyor. Paşa Limanı Sosyal Tesisleri ve Duba Plajı Türkiye'deki sayılı engelsiz plaj olarak engelli yurttaşlarımıza hizmet veriyor. Mavi Bayrak kazandırılarak hizmet kalitesini artıran iştirakler bünyesindeki plajlar, yaz aylarında günde ortalama 8 bin yurttaşımızı konuk ediyor. İştirakler bünyesinde yürütülen Mavi Bayrak çalışmaları, Ulusal Mavi Bayrak Komitesi tarafından yakından takip ediliyor. İşletmeler takdir topluyor. Belediye iştiraklerinde mali disiplin sağlandı, doğru piyasa araştırmalarıyla giderler azaltıldı. Mal tedarikleri ilçe esnafından yapılır hale getirilerek ilçe ekonomisine katkı sağlandı. İştiraklerin hizmet başarısı taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplamaya devam ediyor."

Ergin; yerel hizmetlerin yürütülmesinde önemli rol oynayan belediye iştiraklerinin hesap verebilir, şeffaf ve iyi yönetişim ilkelerinin öncülüğünde vatandaşların ihtiyaç, beklenti ve taleplerine hizmet etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.