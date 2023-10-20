2019 Balıkesir yerel seçimleri, Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Seçim sonuçları kapsamında Balıkesir Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Peki, Ayvalık Belediyesi hangi parti? Ayvalık Belediye başkanı hangi partiden seçildi?

Ayvalık Belediyesi hangi parti? Sorusu, 2019 Balıkesir yerel seçimleri ile birlikte belli oldu. İlçe belediyelerinde 11 ilçede AK Parti, 6 ilçede CHP, 3 ilçede MHP kazandı. HDP Balıkesir'de hiçbir ilçe belediyesini kazanamadı. 31 Mart 2019 Balıkesir seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Peki, Ayvalık Belediyesi hangi parti? Ayvalık Belediye başkanı hangi partiden seçildi?

AYVALIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Balıkesir 2019 Seçim Sonuçlarına göre Demokrat Parti'den Mesut Ergin %39,78'lik bir oy oranı ile birlikte Ayvalık Belediye başkanı olmaya hak kazanmıştır. Mesut Ergin Demokrat Parti'den seçilmiştir.

MESUT ERGİN KİMDİR?

Mesut Ergin, 1969 yılında Ayvalık'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ayvalık'ta yapıp, lise eğitimimi Balıkesir'de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olup, ekonomist olarak lisans diplomasını aldı. Bir süre İngiltere'de dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönüp 2009 yılına değin özel sektörde yönetici olarak çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Büyükşehir Yasası ile kapatılan Ayvalık Küçükköy Beldesi'nin son belediye başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.