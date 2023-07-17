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Ayvacık yangın SON DAKİKA! Ayvacık yangın son durum nedir? Ayvacık'ta çıkan yangın söndürüldü mü? sorularına yanıt aranıyor. Hatay'ın Belen ilçesi, Mersin'in Mezitli ilçesi, Adana ve Çanakkale'de başlayan orman yangınları devam ediyor. Ayvacık yangın son dakika haberleri merak ediliyor. Ayvacık yangın son durum nedir ve Ayvacık'ta çıkan yangın söndürüldü mü gündeme geliyor. Ayvacık yangın SON DAKİKA! Ayvacık yangın son durum nedir? Ayvacık'ta çıkan yangın söndürüldü mü? Detaylar haberimizdedir…

AYVACIK YANGIN SON DAKİKA

Türkiye havaların ısınmasıyla meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekipler Mersin Gülnar'daki yangını kontrol altına alırken bu kez de Adana'da orman yangını başladı. Son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Gülnar yangını kontrol altında. Hatay, Çanakkale, Adana ve Mersin-Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi. Çanakkale'de alevlerin sıçradığı Kemel Köyü ise tahliye edildi.

AYVACIK YANGIN SON DURUM NEDİR?

Çanakkale'de 17 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı. Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

AYVACIK'TA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Hatay'ın Belen ilçesi, Mersin'in Mezitli ilçesi, Adana ve Çanakkale'de başlayan orman yangınları devam ediyor. Mersin-Gülnar yangını kontrol altına alınırken çok sayıda ekip alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.