Ayva Tatlısı tarifi! MasterChef Ayva Tatlısı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ayva Tatlısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ayva Tatlısı hazırladı. Peki, Ayva Tatlısı nedir? Ayva Tatlısı nasıl yapılır? Ayva Tatlısı nedir?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Ayva Tatlısı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ayva Tatlısı nasıl yapılır? Ayva Tatlısı nedir? Ayva Tatlısı nasıl yapılır, Ayva Tatlısı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Ayva Tatlısı yapıldı, evde klasik Ayva Tatlısı yapıldı! İşte en güzel Ayva Tatlısı!

AYVA TATLISI TARİFİ!

MALZEMELER

3 adet ayva, 250 gr toz şeker, 250 gr su, ¼ limon, 2-3 adet karanfil

İç için:

2 adet elma, 125 gr toz şeker

HAZIRLANIŞI

Kabukları soyulan ayvalar, uzunlamasına ortadan ikiye bölünür ve çekirdekli kısmı ayrılır. Kararmaması için limonlu suya konulur. Diğer tarafta soyulmuş ve rendelenmiş elmalar ve şeker karıştırılır. Hazırlanan iç tepsiye dizilen ayvaların içine konulur. Çıkartılan ayva çekirdekleri ve karanfiller sonradan alınmak üzere, renk vermesi amacıyla ayvaların üzerine konulur. Ayvaların üzerine şeker ilave edilir. Tepsiye biraz su konularak, kısık ateşte ayvalar yumuşayıncaya kadar ağır ağır pişirilir. Piştikten sonra tepside kalan suyu çekmesi ve üzerinin kızarması için 10-15 dakika fırınlanır. Soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak ceviz veya kaymak ile servis edilir.