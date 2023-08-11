Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Aytunç Altındal hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Aytunç Altındal'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Aytunç Altındal kimdir? Aytunç Altındal kaç yaşında, nereli? Aytunç Altındal hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Aytunç Altındal hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Aytunç Altındal'ın hayatını araştırıyor. Peki, Aytunç Altındal kimdir? Aytunç Altındal kaç yaşında, nereli? Aytunç Altındal hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AYTUNÇ ALTINDAL KİMDİR?

Aytunç Altındal (gerçek adı: Osman Aytun Altındal; 12 Ocak 1945, Bakırköy, İstanbul - 18 Kasım 2013), din, tarih ve politika alanlarında faaliyet göstermiş Çerkes asıllı Türk teolog, gazeteci, araştırmacı, komplo teorisyeni ve yazar.

Dinler, felsefe, ezoterik ve gizli örgütler ve benzeri konularda birçok makale ve kitap yazmıştır. 18 Kasım 2013'te İstanbul'da ölmüştür. 19 Kasım 2013 günü Üsküdar-Karaca Ahmet- Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Yaşam öyküsü

Aytunç Altındal'ın babası Ahmet Cavit Altındal, Beşiktaş kulübünde futbol oynamış aynı zamanda Haysiyet Divanı Başkanlığı yapmıştır. Annesi Fatma Melahat Hanım ise ev hanımıydı. Aytunç Altındal, 4 kardeş içinde en küçük olanıdır. Annesinin ilk evliliğinden olan 4 çocuğunun yanı sıra, 2. evliliğinden de bir kız kardeşi bulunmaktadır.

Çocukları

Zeyno Altındal (kızı), A. Emine Altındal Altuğ (kızı) ve Ahmet Mustafa Altındal (oğlu)

Öğrenimi

Ailesi Melâmî meşrep Mevlevîler ile Melâmîler'den müteşekkil olan Aytunç Altındal, henüz altı yaşındayken ailesi tarafından Bâtınî-Melâmî eğilimde on yıl kadar süren bir eğitime tâbi tutuldu. İlkokulu İstanbul'da okuyan Altındal, ortaokul eğitimini 1956 yılında Diyarbakır'da tamamladı. Haydarpaşa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Pendik Lisesi'nde eğitim aldı. Lisans eğitimini Paris Sorbonne Üniversitesi'nde aldı. İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde Teoloji konusunda doktora tahsili gördü.

İtikat kökenleri

Aytunç Altındal, 1832, 1834 ve 1864 göçleri neticesinde İstanbul'a yerleşen itikadını Melâmî; tarikadını ise Hurûfî-Rufâ'î olan bir Çerkes aileye mensup olduğunu açıklamıştı.

Siyasi yaşamı

Şiir dışında deneme ve inceleme türlerinde eserler verdi. 1964'ten başlayarak Haber, Akşam, Cumhuriyet, Yeni Halkçı, Ulus ve Yenigün gibi gazetelerde yazılar yazdı. Dokuz çeviri kitabı yayımlandı. Yedi kitabı ise yasaklandı. Fransa ve İsviçre'de bazı yazıları yayımlandı. Şiirleri Sanat Edebiyat, Varlık, Süreç ve Bilim-Sanat gibi dergilerde yayımlandı. Bazı şiirleri Amerika Birleşik Devletleri ve İzlanda dergilerinde de yer aldı.