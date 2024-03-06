Ayten Urganioğlu kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Ayten Urganioğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kastamonu Belediye Başkan Adayı Ayten Urganioğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ayten Urganioğlu kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Ayten Urganioğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

AYTEN URGANİOĞLU KİMDİR?

Ayten Urganioğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri Memleket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayıdır.