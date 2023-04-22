Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ayten Uncuoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ayten Uncuoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ayten Uncuoğlu kimdir? Ayten Uncuoğlu kaç yaşında, nereli? Ayten Uncuoğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ayten Uncuoğluhakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ayten Uncuoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Ayten Uncuoğlu kimdir? Ayten Uncuoğlu kaç yaşında, nereli? Ayten Uncuoğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AYTEN UNCUOĞLU KİMDİR?

Ayten Uncuoğlu (d. 24 Mayıs 1946, Eskişehir), Türk oyuncudur.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk defa 1988'de Bir Tren Yolculuğu adlı filmde görünen sanatçı, asıl çıkışını ise 1996-2001 yılları arasında yayımlanan Çılgın Bediş ile yapmıştır. Bu dizide okul müdiresini canlandıran sanatçı, daha sonra, 2004-2006 yılları arasında yayımlanan Aliye adlı dizide oynamıştır. 2008'de Aşk Tutulması isimli sinema filminde oynamıştır. Sanatçı 2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Kavak Yelleri adlı dizide Mine'nin anneannesi rolünü oynadı ve bu dizide iyi karakterli birini canlandırdı.