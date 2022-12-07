Eğitimini Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda tamamlayan oyuncu Ayten Soykök hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Ayten Soykök kimdir? Ayten Soykök kaç yaşında, nereli? Ayten Soykök hayatı ve biyografisi! araması yapılıyor. İşte tüm merak edilenler...

Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Ayten Soykök'ün hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. İsmini sıklıkla duyduğumuz başarılı oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde yer alıyor. Peki, Baba Evi dizisinde ilk olarak ekranlara çıkan Ayten Soykök kimdir? Ayten Soykök kaç yaşında, nereli? Ayten Soykök hayatı ve biyografisi!

AYTEN SOYKÖK KİMDİR?

Ayten Soykök, 1975 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda tamamlamış, 1997 yılında ilk TV dizisi olarak Baba Evi dizisinde Özlem karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl 4 tane TV dizisinde daha oynayan Ayten Soykök, kariyerine oldukça beğenilen bir oyuncu olarak hızlı bir giriş yapmıştır. İlk sinema filmi olarak 1998'de Üçüncü Sayfa filminde oynamış, 1999-2002 yılları arasında 4 sezon Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol almıştır. Abuzer Kadayıf, Tatlı Hayat, Hürrem Sultan, Çemberimde Gül Oya, Doktorlar, Dudaktan Kalbe, Kösem Sultan, Kurtuluş Son Durak, Lale Devri, Kelebeğin Rüyası gibi birçok film ve diziye imza atan Ayten Soykök, kariyerine başarılı bir şekilde devam etmektedir.