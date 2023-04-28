Ayten Mutlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, eserleri ve şiirleri nelerdir? Şair Ayten Mutlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ayten Mutlu geliyor. Peki, Ayten Mutlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi? Ayten Mutlu'nun şiirleri nelerdir? Ayten Mutlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Şair ve yazar Ayten Mutlu'nun hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Ayten Mutlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayten Mutlu'nun şiirleri ve eserleri nelerdir? İşte detaylar...

AYTEN MUTLU KİMDİR?

Ayten Mutlu (d. 6 Ekim 1952, Bandırma ), Türk şair ve yazar.

Biyografi

6 Ekim 1952 tarihinde Bandırma'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bandırma'da tamamladı. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesindeki eğitimini üçüncü sınıftan bıraktı. 1977 senesinde bir kamu bankasında çalışmaya başladı, 1998 yılında emekli oldu.

İlk şiir, hikâye ve denemeleri, ortaokul yıllarından itibaren yerel gazetelerde yayımlanmaya başladı. Sonraki yıllarda şiir, deneme ve çevirileri çeşitli dergilerde yer aldı. Şiir yazıları ve çevirileriyle tanındı. İlk şiir kitabını 1984'te yayımladı. Çağdaş İngilizce şiirleri Türkçeye çevirdi. Eski çağlardan günümüze kadar kadın şairlerin eserlerini tanıtmak amacıyla kadın şairin yer aldığı bir antoloji hazırladı. Pek çok ülkede (Hindistan, Makedonya, Sırbistan, Romanya ve Fransa) şiir kitapları yayınlandı. Tabiat, zaman, aşk ve toplum gibi terimler şiirlerinin ana konusu oldu. Feminist şair Yunan mitolojisinden faydalanarak kadının toplumdaki yerini sorgular.

Eserleri

1984 - Dayan Ey Sevdam

1986 - Vaktolur

1990 - Seni Özledim

1993 - Kül izi

1994 - Denize Doğru

1999 - Çocuk ve Akşam

2002 - Taş Ayna

2006 - Ateşin Köklerinde

2007 - Uzun Gemide Akşam

2009 - Eşikte

Şiirleri

İstanbul'un Gözleri

Salyangoz İzleri

Amfora

Gitmek

Son Armağan

Gecenin Kömürü

Zaman ve Sen

Gittin

Aytanrıça'nın Gümüş Atları

Bursa'da Zaman

Aşk

Bu Senin Baktığındır

Orgazm

Bu Gece Aşk

Femina

Ortadoğu'da Ay

Savaşın Gölgesinde Oğula Mektup

Islak Köpek

Bir Gültepe Masalı

Ödülleri