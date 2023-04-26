Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı. Ayten Dönmez'in gözaltına alınmasının ardından kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Ayten Dönmez kimdir? Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı mı? Ayten Dönmez neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ayten Dönmez kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Ayten Dönmez'in biyografisi araştırılıyor. Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayının neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Peki, Ayten Dönmez kimdir? Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı mı? Ayten Dönmez neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ya da resmî kısaltmasıyla Yeşil Sol Parti, 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin birleşmesiyle kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın'dır. Parti, kendini yeşil siyaset üzerine kurulu ve "sol özgürlükçü" fikirleri ağırlıkla benimseyen bir siyasi parti olarak tanımlamaktadır. Simgesi bilge ağacı, güneş ve insan biçiminden oluşmaktadır.

AYTEN DÖNMEZ KİMDİR?

Ayten Dönmez, Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den 13. sıradan Milletvekili adayı gösterilmiştir. İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez hakkında gözaltı kararı alınmıştır.