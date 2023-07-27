Aytekin Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın hayatı ve biyografisi!
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Aydın'da İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaya'ya rozetini taktı. Bunun ardından vatandaşlar Aytekin Kaya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisini merak etti. Peki, Aytekin Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Aytekin Kaya'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aytekin Kaya geliyor. Peki, Aytekin Kaya kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Aytekin Kaya ile ilgili bilgiler yazımızda...
AYTEKİN KAYA KİMDİR?
Aytekin Kaya 1967 Aydın-İncirliova doğumludur. Aytekin Kaya İncirliova Belediye Başkanı'dır. Çeşitli dönemlerde belediye meclis üyeliği yapmış olan Aytekin Kaya İYİ Parti'den istifa edip Ak Parti'ye katılmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.