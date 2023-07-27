Aytekin Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın hayatı ve biyografisi!

Aydın'da İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaya'ya rozetini taktı. Bunun ardından vatandaşlar Aytekin Kaya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisini merak etti. Peki, Aytekin Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Aytekin Kaya'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...