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Aytaç Uşun kimdir? Aytaç Uşun kaç yaşında, nereli? Aytaç Uşun biyografisi!

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Aytaç Uşun kimdir? Aytaç Uşun kaç yaşında, nereli? Aytaç Uşun biyografisi!

Oyuncu Aytaç Uşun kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Aytaç Uşun kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Aytaç Uşun kimdir? Aytaç Uşun kaç yaşında, nereli? Aytaç Uşun biyografisi!

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Aytaç Uşun 12 Ocak 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Aytaç Uşun kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Aytaç Uşun kimdir? Aytaç Uşun kaç yaşında, nereli? Aytaç Uşun biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AYTAÇ UŞUN KİMDİR?

Aytaç Uşun, 12 Ocak 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Gerçek adı Ertuğrul Aytaç Uşundur. 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde Gemi makineleri işletme mühendisliği okudu. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında Doksanlar dizisinde yardımcı karakter olarak yaşamıştır. Doksanlar dizisinden sonra 2014 yılında "Toz Ruhu" filminde oynadığı Ümit karakteri ile sinema dünyasına da adım atmış oldu. Oyuncu aynı yıl içinde "Silsile" sinema filminde de yer aldı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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