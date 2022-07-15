Aytaç Kardüz kimdir, öldü mü, neden öldü? Aytaç Kardüz nereli, kaç yaşında vefat etti? Aytaç Kardüz'ün hastalığı neydi?
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TRT'nin ilk spikeri Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar, Aytaç Kardüz kimdir, öldü mü, neden öldü? Aytaç Kardüz nereli, kaç yaşında vefat etti? Aytaç Kardüz'ün hastalığı neydi? araştırması yaptı. Peki, Aytaç Kardüz kimdir? TRT spikeri Aytaç Kardüz kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...
TRT'nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti. Peki, Aytaç Kardüz kimdir, öldü mü, neden öldü? Aytaç Kardüz nereli, kaç yaşında vefat etti? Aytaç Kardüz'ün hastalığı neydi?
AYTAÇ KARDÜZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. 79 yaşındaki eski spikerin yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
TRT'nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti. Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
AYTAÇ KARDÜZ KİMDİR?
1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalıyordu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz'ün uzun yıllar yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği ögrenildi.