Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre Galatasaray ile Aytaç Kara'nın yolları ayrıldı. Peki, Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara kaç yaşında, nereli? Aytaç Kara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYTAÇ KARA KİMDİR?

23 Mart 1993, Bornova, İzmir de dünyaya gelmiştir.

Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da oynamaktadır. Kariyerindeki ilk golünü Türkiye Süper Ligi'nde 2013-2014 Sezonu 5.Maçında Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor Medicalpark Antalyaspor maçında atmış ve Eskişehir'in galip gelmesinde etkin rol oynamıştır.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay için ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde TKİ Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, İkinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir. 2012-2013 transfer döneminde Süper lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer olmuştur. 2014-2015 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Aytaç sezonun yarısında ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapatmıştır.

5 kez Türkiye U-18 Millî Takımına çağrılan Aytaç Kara, 5 kez Türkiye U-18 Millî Takımı formasını giymiştir. 1 Kez ise A Millî forma giymiştir.

AYTAÇ KARA İLE SÖZLEŞME KARŞILIKLI FESHEDİLDİ!

Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."