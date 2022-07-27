Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara hayatı ve biyografisi! Aytaç Kara kaç yaşında, nereli?

Spor gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aytaç Kara merak konusu oldu. İşte Aytaç Kara hakkında merak edilen Aytaç Kara kimdir, Aytaç Kara hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYTAÇ KARA KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Mart 1993

(29 yaşında)

Bornova

Boy: 1,88 m

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay ile ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı.

Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, ikinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir. 2012-2013 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'a transfer olmuştur. Kariyerindeki ilk golünü Süper Lig'de 2013-14 sezonu 5. maçında Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor-Antalyaspor maçında atmış ve Eskişehir'in galip gelmesinde etkin rol oynamıştır. 2014-15 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Aytaç sezonun yarısında ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapatmıştır. 2018 yazında Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'un küme düşmesiyle serbest kalan Kara, Kasımpaşa'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. 5 Nisan 2021'de kadro dışı bırakıldı.

Kasımpaşa ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 11 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.