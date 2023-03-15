Aytaç Çiçek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde yönetmenlik yaptı? Yönetmen Aytaç Çiçek'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yönetmen Aytaç Çiçek geliyor. Peki, Aytaç Çiçek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, nerede çalışıyor, hangi dizilerin yönetmenidir? Aytaç Çiçek'in hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Aytaç Çiçek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Aytaç Çiçek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aytaç Çiçek'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

AYTAÇ ÇİÇEK KİMDİR?

Aytaç Çiçek sinema ve film yönetmenidir. Birçok dizinin yönetmenliğini yapan Aytaç Çiçek şimdilerde Tuzak dizisinin yönetmenliğini yapmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Aytaç Çiçek'in İnstagram'da 24 bin takipçisi bulunmaktadır.

Aytaç Çiçek 'in yönetmenliğini yaptığı film ve diziler: