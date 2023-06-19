AYT sınavının sona ermesiyle birlikte ÖSYM AYT soru ve cevaplarını yayınladı. Öğrenciler, AYT soru ve cevapları 2023: AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? AYT Edebiyat, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal bilimler soruları ve cevapları nedir? merak etti. Peki, AYT soruları nelerdir? AYT cevap anahtarı yayınlandı mı? AYT cevapları nedir? İşte YKS - AYT soruları ve cevapları sizlerle...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı süreci, TYT ve Ayt'nin ardından 120 dakika süren YDT'nin tamamlanmasıyla sona erdi. Tüm oturumların sona ermesinin ardından sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Peki, AYT soru ve cevapları 2023: AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? AYT Edebiyat, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler soruları ve cevapları nedir? İşte tüm soru ve cevaplar...

AYT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapıldı. Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

AYT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabilecek.

AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

AYT CEVAP ANAHTARLARI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ

1. B

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. E

8. C

9. B

10. E

11. A

12. C

13. D

14. B

15. D

16. B

17. C

18. A

19. A

20. D

21. E

22. C

23. E

24. C

25. E

26. B

27. C

28. C

29. A

30. A

31. C

32. A

33. C

34. E

35. D

36. B

37. C

38. B

39. E

40. A

SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ

1. E

2. A

3. D

4. E

5. B

6. B

7. A

8. B

9. C

10. C

11. D

12. D

13. B

14. B

15. A

16. E

17. B

18. A

19. E

20. D

21. A

22. C

23. D

24. D

25. B

26. B

27. D

28. B

29. D

30. E

31. C

32. B

33. B

34. C

35. D

36. A

37. A

38. E

39. A

40. C

41. E

42. C

43. C

44. E

45. B

46. B

MATEMATİK TESTİ

1. E

2. B

3. A

4. A

5. D

6. E

7. D

8. C

9. A

10. E

11. D

12. A

13. B

14. B

15. D

16. A

17. E

18. D

19. D

20. C

21. C

22. A

23. D

24. B

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31. C

32. A

33. E

34. C

35. B

36. E

37. A

38. E

39. B

40. C

FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. D

2. C

3. A

4. D

5. C

6. D

7. E

8. B

9. D

10. C

11. C

12. B

13. D

14. C

15. C

16. B

17. D

18. D

19. B

20. A

21. B

22. E

23. A

24. A

25. B

26. B

27. A

28. E

29. D

30. A

31. E

32. E

33. C

34. C

35. A

36. A

37. C

38. D

39. D

40. E