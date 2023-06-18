18 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan ilk TYT oturumunun başlaması ile YKS sınav süresi ve TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Sorusu merak edildi. Peki, AYT sınavı saat kaçta bitecek? Bugün YKS sınavı saat kaçta bitiyor 2023? Bugün AKS AYT sınavı kaç dakika sürecek?

Yks sınavına girecek vatandaşların yanı sıra adayların yakınları da sınav hakkında araştırmalarını sürdürüyor ve TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Sorusu YKS sınav süresi olarak arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, AYT sınavı saat kaçta bitecek? Bugün YKS sınavı saat kaçta bitiyor 2023? Bugün AKS AYT sınavı kaç dakika sürecek?

AYT SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ilk oturumu 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Bugün AYT bölümü ise saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te bitecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) ise 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

BUGÜN AKS AYT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.