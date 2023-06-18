ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'da YKS sınavı gerçekleştiriliyor ve bu nedenle AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklinde birçok araştırma gerçekleştiriliyor. Peki, AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS – AYT sınav sonuçları aynı gün açıklanır mı? AYT sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

Ayt sınav sonuçlarına dair araştırmalar devam ediyor. Sınav henüz sona ermediği için sınava katılan adayların yakınları ve diğer birçok vatandaş tarafından AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna internet üzerinde yanıt aranıyor. Öğrencilerin üniversite tercihleri ve gelecekleri üzerinde büyük etkisi olan bu sınavın sonuçları, büyük önem arz etmesi sebebiyle "AYT sınav sonuçları" olarak araştırılmakta. Peki, AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS – AYT sınav sonuçları aynı gün açıklanır mı? AYT sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

AYT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları adaylara 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Temmuz ayının başında gerçekleştirilen sınavlar, Türkçe-Yabancı Dil Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamada tamamlanacak. TYT sınavı 17 Haziran'da, AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından, adayların sonuçlarına erişebileceği tarihi 20 Temmuz olarak belirlemiştir.

AYT SINAVI KAÇ DAKİKA?

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum Ayt, saat 10.15'te başladı. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev alıyor. Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 9 bin 528 engelli aday katılıyor.

AYT SINAVI KAÇ SORU?

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. Bugün yapılacak bir diğer sınav olan Yabancı Dil Testi ise saat 15.45'te yapılacak.