AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS – AYT sınav sonuçları aynı gün açıklanır mı? AYT sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?
Gündem Haberleri
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'da YKS sınavı gerçekleştiriliyor ve bu nedenle AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklinde birçok araştırma gerçekleştiriliyor. Peki, AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS – AYT sınav sonuçları aynı gün açıklanır mı? AYT sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?
Ayt sınav sonuçlarına dair araştırmalar devam ediyor. Sınav henüz sona ermediği için sınava katılan adayların yakınları ve diğer birçok vatandaş tarafından AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna internet üzerinde yanıt aranıyor. Öğrencilerin üniversite tercihleri ve gelecekleri üzerinde büyük etkisi olan bu sınavın sonuçları, büyük önem arz etmesi sebebiyle "AYT sınav sonuçları" olarak araştırılmakta. Peki, AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS – AYT sınav sonuçları aynı gün açıklanır mı? AYT sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?
ÖSYM yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları adaylara 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Temmuz ayının başında gerçekleştirilen sınavlar, Türkçe-Yabancı Dil Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamada tamamlanacak. TYT sınavı 17 Haziran'da, AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından, adayların sonuçlarına erişebileceği tarihi 20 Temmuz olarak belirlemiştir.