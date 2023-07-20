AYT ile alan bölümler 2023: AYT puanı ile hangi bölümler okunur? 4 YILLIK AYT YKS PUAN TÜRLERİ VE BÖLÜMLERİ

Üniversiteye geçiş sınavı YKS'nin oturumlarından biri olan AYT hakkında AYT ile alan bölümler 2023: AYT puanı ile hangi bölümler okunur? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan YKS sonuçları, TYT, AYT, YDT sınavlarına katılım gösteren yüz binlerce aday tarafından takip ediliyordu. AYT puanı ile alan bölümler hangileri?

Ayt ile alan bölümler 2023: AYT puanı ile hangi bölümler okunur? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca adayın katılımı ile düzenlenen YKS sınav sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edildi. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki, AYT puanı ile alan bölümler hangileri?

AYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Ön lisans alanından 492 bin, lisans alanından 494 bin 132, özel yetenek alanından 28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları sonrası alım sürecine başlayacak.

AYT İLE ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri

DÖRT YILLIK

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAYISAL Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) SAYISAL Adli Bilimler SAYISAL Adli Bilişim Mühendisliği SAYISAL Aktüerya (Fakülte) SAYISAL Aktüerya (Yüksekokul) SAYISAL Aktüerya Bilimleri SAYISAL Astronomi ve Uzay Bilimleri SAYISAL Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAYISAL Bahçe Bitkileri SAYISAL Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması SAYISAL Balıkçılık Teknolojisi SAYISAL Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAYISAL Basım Teknolojileri (Yüksekokul) SAYISAL Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAYISAL Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) SAYISAL Bilgiar Bilimleri SAYISAL Bilgiar Mühendisliği SAYISAL Bilgiar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) SAYISAL Bilgiar ve Yazılım Mühendisliği SAYISAL Bilgiar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAYISAL Bilgiar-Enformatik SAYISAL Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAYISAL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAYISAL Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAYISAL Biyoenformatik ve Genetik SAYISAL Biyokimya SAYISAL Biyoloji SAYISAL Biyoloji Öğretmenliği SAYISAL Biyomedikal Mühendisliği SAYISAL Biyomühendislik SAYISAL Biyosistem Mühendisliği SAYISAL Biyoteknoloji SAYISAL Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji SAYISAL Cevher Hazırlama Mühendisliği SAYISAL Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAYISAL Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) SAYISAL Deri Mühendisliği SAYISAL Dijital Oyun Tasarımı SAYISAL Dil ve Konuşma Terapisi SAYISAL Diş Hekimliği SAYISAL Ebelik (Fakülte) SAYISAL Ebelik (Yüksekokul) SAYISAL Eczacılık SAYISAL Elektrik Mühendisliği SAYISAL Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAYISAL Elektronik Mühendisliği SAYISAL Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAYISAL Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Programları SAYISAL Endüstri ve Sistem Mühendisliği SAYISAL Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) SAYISAL Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul) SAYISAL Endüstriyel Tasarım SAYISAL Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAYISAL Enerji Mühendisliği SAYISAL Enerji Sistemleri Mühendisliği SAYISAL Ergoterapi (Fakülte) SAYISAL Ergoterapi (Yüksekokul) SAYISAL Fen Bilgisi Öğretmenliği SAYISAL Fizik SAYISAL Fizik Mühendisliği SAYISAL Fizik Öğretmenliği SAYISAL Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAYISAL Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) SAYISAL Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAYISAL Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAYISAL Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) SAYISAL Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAYISAL Gemi ve Yat Tasarımı SAYISAL Genetik ve Biyomühendislik SAYISAL Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları SAYISAL Geomatik Mühendisliği SAYISAL Gerontoloji SAYISAL Güverte (Yüksekokul) SAYISAL Gıda Mühendisliği SAYISAL Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) SAYISAL Harita Mühendisliği SAYISAL Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) SAYISAL Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) SAYISAL Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAYISAL Hayvansal Üretim (Yüksekokul) SAYISAL Hemşirelik (Fakülte) SAYISAL Hemşirelik (Yüksekokul) SAYISAL Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte) SAYISAL Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) SAYISAL Hidrojeoloji Mühendisliği SAYISAL İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAYISAL İmalat Mühendisliği SAYISAL İnşaat Mühendisliği SAYISAL İstatistik SAYISAL İstatistik ve Bilgiar Bilimleri SAYISAL İç Mimarlık SAYISAL İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) SAYISAL İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) SAYISAL İşletme Mühendisliği SAYISAL Jeofizik Mühendisliği SAYISAL Jeoloji Mühendisliği SAYISAL Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği SAYISAL Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAYISAL Kimya SAYISAL Kimya Mühendisliği SAYISAL Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya SAYISAL Kimya ve Süreç Mühendisliği SAYISAL Kimya Öğretmenliği SAYISAL Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAYISAL Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAYISAL Lif ve Polimer Mühendisliği SAYISAL Maden Mühendisliği SAYISAL Makine Mühendisliği SAYISAL Makine ve İmalat Mühendisliği SAYISAL Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAYISAL Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAYISAL Malzeme Bilimi ve Teknolojileri SAYISAL Malzeme Mühendisliği SAYISAL Matematik SAYISAL Matematik Mühendisliği SAYISAL Matematik ve Bilgiar Bilimleri SAYISAL Matematik Öğretmenliği SAYISAL Matematik-Bilgiar SAYISAL Mekatronik Mühendisliği SAYISAL Mekatronik Sistemler Mühendisliği SAYISAL Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAYISAL Meteoroloji Mühendisliği Mimarlık SAYISAL Moleküler Biyoloji ve Genetik SAYISAL Moleküler Biyoteknoloji SAYISAL Mühendislik Programları SAYISAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları SAYISAL Nanobilim ve Nanoteknoloji SAYISAL Nanoteknoloji Mühendisliği SAYISAL Nükleer Enerji Mühendisliği SAYISAL Odyoloji (Fakülte) SAYISAL Odyoloji (Yüksekokul) SAYISAL Optik ve Akustik Mühendisliği SAYISAL Orman Endüstrisi Mühendisliği SAYISAL Orman Mühendisliği SAYISAL Ortez-Protez (Fakülte) SAYISAL Ortez-Protez (Yüksekokul) SAYISAL Otomotiv Mühendisliği SAYISAL Perfüzyon (Fakülte) SAYISAL Perfüzyon (Yüksekokul) SAYISAL Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAYISAL Peyzaj Mimarlığı SAYISAL Pilotaj SAYISAL Polimer Mühendisliği SAYISAL Raylı Sistemler Mühendisliği SAYISAL Su Bilimleri ve Mühendisliği SAYISAL Su Ürünleri Mühendisliği SAYISAL Süt Teknolojisi SAYISAL Tarla Bitkileri SAYISAL Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAYISAL Tarımsal Biyoteknoloji SAYISAL Tarımsal Genetik Mühendisliği SAYISAL Tarımsal Yapılar ve Sulama SAYISAL Tekstil Mühendisliği SAYISAL Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAYISAL Tütün Eksperliği (Yüksekokul) SAYISAL Tıp SAYISAL Tıp Mühendisliği SAYISAL Ulaştırma Mühendisliği SAYISAL Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAYISAL Uzay Mühendisliği SAYISAL Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte) SAYISAL Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) SAYISAL Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte) SAYISAL Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) SAYISAL Uçak Mühendisliği SAYISAL Uçak ve Uzay Mühendisliği SAYISAL Veteriner SAYISAL Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAYISAL Yazılım Mühendisliği SAYISAL Yer Bilimleri Mühendisliği Programları SAYISAL Ziraat Mühendisliği Programları SAYISA Zootekni SAYISAL Çevre Mühendisliği SAYISAL Şehir ve Bölge Planlama SAYISAL

Animasyon ve Oyun Tasarımı SÖZEL Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZEL Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı SÖZEL Basın ve Yayın SÖZEL Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi SÖZEL Coğrafya SÖZEL Coğrafya Öğretmenliği SÖZEL Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZEL Çerkez Dili ve Edebiyatı SÖZEL Çizgi Film ve Animasyon SÖZEL El Sanatları SÖZEL Film Tasarım ve Yazarlık SÖZEL Film Tasarım ve Yönetmenliği SÖZEL Film Tasarımı SÖZEL Fotoğraf SÖZEL Fotoğraf ve Video SÖZEL Gastronomi (Yüksekokul) SÖZEL Gastronomi (Fakülte) SÖZEL Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZEL Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZEL Gazetecilik SÖZEL Geleneksel Türk Sanatları SÖZEL Görsel İletişim SÖZEL Görsel İletişim Tasarımı SÖZEL Görsel Sanatlar SÖZEL Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı SÖZEL Halkbilim SÖZEL Halkla İlişkiler SÖZEL Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) SÖZEL Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) SÖZEL Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZEL Hititoloji SÖZEL İlahiyat SÖZEL İletişim SÖZEL İletişim Bilimleri SÖZEL İletişim Sanatları SÖZEL İletişim Tasarımı SÖZEL İletişim Tasarımı ve Medya SÖZEL İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZEL İletişim ve Tasarım SÖZEL İslam ve Din Bilimleri SÖZEL İslami İlimler SÖZEL Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi SÖZEL Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZEL Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZEL Medya ve Görsel Sanatlar SÖZEL Medya ve İletişim (Fakülte) SÖZEL Medya ve İletişim (Yüksekokul) SÖZEL Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZEL Radyo ve Televizyon SÖZEL Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL Reklam Tasarımı ve İletişimi SÖZEL Reklamcılık SÖZEL Reklamcılık ve Halkla İlişkiler SÖZEL Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZEL Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) SÖZEL Sanat Tarihi SÖZEL Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZEL Sanat Yönetimi SÖZEL Sinema ve Dijital Medya SÖZEL Sinema ve Televizyon SÖZEL Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL Sümeroloji SÖZEL Süryani Dili ve Edebiyatı SÖZEL Tarih SÖZEL Tarih Öğretmenliği SÖZEL Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) SÖZEL Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) SÖZEL Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZEL Türk Dili ve Edebiyatı SÖZEL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZEL Türk Halkbilimi SÖZEL Türkçe Öğretmenliği SÖZEL Yeni Medya (Fakülte) SÖZEL

Aile ve Tüketici Bilimleri EŞİT AĞIRLIK Aktüerya ve Risk Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Antrenörlük Eğitimi EŞİT AĞIRLIK Antropoloji EŞİT AĞIRLIK Arkeoloji EŞİT AĞIRLIK Avrupa Birliği İlişkileri EŞİT AĞIRLIK Bankacılık (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Bankacılık (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Bankacılık ve Finans (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EŞİT AĞIRLIK Bilgi ve Belge Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Bilim Tarihi EŞİT AĞIRLIK Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Ekonometri EŞİT AĞIRLIK Ekonomi EŞİT AĞIRLIK Ekonomi ve Finans EŞİT AĞIRLIK El Sanatları Tasarımı ve Üretimi EŞİT AĞIRLIK Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Enerji Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Eşit Ağırlıklı Programlar EŞİT AĞIRLIK Felsefe EŞİT AĞIRLIK Felsefe Grubu Öğretmenliği EŞİT AĞIRLIK Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Girişimcilik EŞİT AĞIRLIK Grafik Tasarım EŞİT AĞIRLIK Grafik Tasarımı EŞİT AĞIRLIK Gümrük İşletme (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Havacılık Yönetimi (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Hukuk EŞİT AĞIRLIK İktisadi ve İdari Bilimler Programları EŞİT AĞIRLIK İktisadi ve İdari Programlar EŞİT AĞIRLIK İktisat EŞİT AĞIRLIK İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK İnsan ve Toplum Bilimleri EŞİT AĞIRLIK İslam Ekonomisi ve Finans EŞİT AĞIRLIK İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EŞİT AĞIRLIK İşletme EŞİT AĞIRLIK İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK İşletme Enformatiği EŞİT AĞIRLIK İşletme Yönetimi EŞİT AĞIRLIK İşletme-Ekonomi EŞİT AĞIRLIK Kamu Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Klasik Arkeoloji EŞİT AĞIRLIK Konaklama İşletmeciliği (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EŞİT AĞIRLIK Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EŞİT AĞIRLIK Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler EŞİT AĞIRLIK Lojistik (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Lojistik Yönetimi (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Maliye EŞİT AĞIRLIK Moda Tasarımı (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Moda Tasarımı (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Moda ve Tekstil Tasarımı EŞİT AĞIRLIK Muhasebe (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Muhasebe ve Denetim (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Müzecilik EŞİT AĞIRLIK Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Pazarlama (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Pazarlama (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EŞİT AĞIRLIK Psikoloji EŞİT AĞIRLIK Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EŞİT AĞIRLIK Rekrsyon EŞİT AĞIRLIK Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Sanat ve Sosyal Bilimler Programları EŞİT AĞIRLIK Sağlık Yönetimi (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Sermaye Piyasası (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Seyahat İşletmeciliği (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği EŞİT AĞIRLIK Sigortacılık (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri EŞİT AĞIRLIK Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik EŞİT AĞIRLIK Siyaset Bilimi EŞİT AĞIRLIK Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EŞİT AĞIRLIK

Sosyal Hizmet (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Sosyal Hizmet (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Sosyoloji EŞİT AĞIRLIK Spor Yöneticiliği (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Sınıf Öğretmenliği EŞİT AĞIRLIK Takı Tasarımı EŞİT AĞIRLIK Tapu Kadastro (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Tarih Öncesi Arkeolojisi EŞİT AĞIRLIK Tarım Ekonomisi EŞİT AĞIRLIK Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EŞİT AĞIRLIK Teknoloji ve Bilgi Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Tekstil Tasarımı EŞİT AĞIRLIK Tekstil ve Moda Tasarımı EŞİT AĞIRLIK Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Turizm ve Otelcilik (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Türk İslam Arkeolojisi EŞİT AĞIRLIK Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Finans (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Finans (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Girişimcilik EŞİT AĞIRLIK Uluslararası İlişkiler EŞİT AĞIRLIK Uluslararası İşletme Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Uluslararası İşletmecilik EŞİT AĞIRLIK Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Lojistik Yönetimi EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Ticaret (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Ticaret ve Finans EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Yerel Yönetimler EŞİT AĞIRLIK Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Yönetim Bilimleri Programları EŞİT AĞIRLIK

Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EŞİT AĞIRLIK Çocuk Gelişimi (Fakülte) EŞİT AĞIRLIK Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) EŞİT AĞIRLIK