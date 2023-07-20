AYT ile alan bölümler 2023: AYT puanı ile hangi bölümler okunur? 4 YILLIK AYT YKS PUAN TÜRLERİ VE BÖLÜMLERİ
Gündem Haberleri
Üniversiteye geçiş sınavı YKS'nin oturumlarından biri olan AYT hakkında AYT ile alan bölümler 2023: AYT puanı ile hangi bölümler okunur? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan YKS sonuçları, TYT, AYT, YDT sınavlarına katılım gösteren yüz binlerce aday tarafından takip ediliyordu. AYT puanı ile alan bölümler hangileri?
Ayt ile alan bölümler 2023: AYT puanı ile hangi bölümler okunur? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca adayın katılımı ile düzenlenen YKS sınav sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edildi. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki, AYT puanı ile alan bölümler hangileri?
AYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Ön lisans alanından 492 bin, lisans alanından 494 bin 132, özel yetenek alanından 28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları sonrası alım sürecine başlayacak.
AYT İLE ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?
AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri
DÖRT YILLIK
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
SAYISAL
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
SAYISAL
Adli Bilimler
SAYISAL
Adli Bilişim Mühendisliği
SAYISAL
Aktüerya (Fakülte)
SAYISAL
Aktüerya (Yüksekokul)
SAYISAL
Aktüerya Bilimleri
SAYISAL
Astronomi ve Uzay Bilimleri
SAYISAL
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
SAYISAL
Bahçe Bitkileri
SAYISAL
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
SAYISAL
Balıkçılık Teknolojisi
SAYISAL
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
SAYISAL
Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
SAYISAL
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
SAYISAL
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
SAYISAL
Bilgiar Bilimleri
SAYISAL
Bilgiar Mühendisliği
SAYISAL
Bilgiar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
SAYISAL
Bilgiar ve Yazılım Mühendisliği
SAYISAL
Bilgiar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
SAYISAL
Bilgiar-Enformatik
SAYISAL
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
SAYISAL
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
SAYISAL
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
SAYISAL
Biyoenformatik ve Genetik
SAYISAL
Biyokimya
SAYISAL
Biyoloji
SAYISAL
Biyoloji Öğretmenliği
SAYISAL
Biyomedikal Mühendisliği
SAYISAL
Biyomühendislik
SAYISAL
Biyosistem Mühendisliği
SAYISAL
Biyoteknoloji
SAYISAL
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
SAYISAL
Cevher Hazırlama Mühendisliği
SAYISAL
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
SAYISAL
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
SAYISAL
Deri Mühendisliği
SAYISAL
Dijital Oyun Tasarımı
SAYISAL
Dil ve Konuşma Terapisi
SAYISAL
Diş Hekimliği
SAYISAL
Ebelik (Fakülte)
SAYISAL
Ebelik (Yüksekokul)
SAYISAL
Eczacılık
SAYISAL
Elektrik Mühendisliği
SAYISAL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
SAYISAL
Elektronik Mühendisliği
SAYISAL
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
SAYISAL
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Programları
SAYISAL
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
SAYISAL
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
SAYISAL
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)
SAYISAL
Endüstriyel Tasarım
SAYISAL
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
SAYISAL
Enerji Mühendisliği
SAYISAL
Enerji Sistemleri Mühendisliği
SAYISAL
Ergoterapi (Fakülte)
SAYISAL
Ergoterapi (Yüksekokul)
SAYISAL
Fen Bilgisi Öğretmenliği
SAYISAL
Fizik
SAYISAL
Fizik Mühendisliği
SAYISAL
Fizik Öğretmenliği
SAYISAL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
SAYISAL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
SAYISAL
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
SAYISAL
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
SAYISAL
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
SAYISAL
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
SAYISAL
Gemi ve Yat Tasarımı
SAYISAL
Genetik ve Biyomühendislik
SAYISAL
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
SAYISAL
Geomatik Mühendisliği
SAYISAL
Gerontoloji
SAYISAL
Güverte (Yüksekokul)
SAYISAL
Gıda Mühendisliği
SAYISAL
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
SAYISAL
Harita Mühendisliği
SAYISAL
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
SAYISAL
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
SAYISAL
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
SAYISAL
Hayvansal Üretim (Yüksekokul)
SAYISAL
Hemşirelik (Fakülte)
SAYISAL
Hemşirelik (Yüksekokul)
SAYISAL
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)
SAYISAL
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)
SAYISAL
Hidrojeoloji Mühendisliği
SAYISAL
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
SAYISAL
İmalat Mühendisliği
SAYISAL
İnşaat Mühendisliği
SAYISAL
İstatistik
SAYISAL
İstatistik ve Bilgiar Bilimleri
SAYISAL
İç Mimarlık
SAYISAL
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)
SAYISAL
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
SAYISAL
İşletme Mühendisliği
SAYISAL
Jeofizik Mühendisliği
SAYISAL
Jeoloji Mühendisliği
SAYISAL
Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği
SAYISAL
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
SAYISAL
Kimya
SAYISAL
Kimya Mühendisliği
SAYISAL
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
SAYISAL
Kimya ve Süreç Mühendisliği
SAYISAL
Kimya Öğretmenliği
SAYISAL
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
SAYISAL
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
SAYISAL
Lif ve Polimer Mühendisliği
SAYISAL
Maden Mühendisliği
SAYISAL
Makine Mühendisliği
SAYISAL
Makine ve İmalat Mühendisliği
SAYISAL
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
SAYISAL
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
SAYISAL
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
SAYISAL
Malzeme Mühendisliği
SAYISAL
Matematik
SAYISAL
Matematik Mühendisliği
SAYISAL
Matematik ve Bilgiar Bilimleri
SAYISAL
Matematik Öğretmenliği
SAYISAL
Matematik-Bilgiar
SAYISAL
Mekatronik Mühendisliği
SAYISAL
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
SAYISAL
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
SAYISAL
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
SAYISAL
Moleküler Biyoloji ve Genetik
SAYISAL
Moleküler Biyoteknoloji
SAYISAL
Mühendislik Programları
SAYISAL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
SAYISAL
Nanobilim ve Nanoteknoloji
SAYISAL
Nanoteknoloji Mühendisliği
SAYISAL
Nükleer Enerji Mühendisliği
SAYISAL
Odyoloji (Fakülte)
SAYISAL
Odyoloji (Yüksekokul)
SAYISAL
Optik ve Akustik Mühendisliği
SAYISAL
Orman Endüstrisi Mühendisliği
SAYISAL
Orman Mühendisliği
SAYISAL
Ortez-Protez (Fakülte)
SAYISAL
Ortez-Protez (Yüksekokul)
SAYISAL
Otomotiv Mühendisliği
SAYISAL
Perfüzyon (Fakülte)
SAYISAL
Perfüzyon (Yüksekokul)
SAYISAL
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
SAYISAL
Peyzaj Mimarlığı
SAYISAL
Pilotaj
SAYISAL
Polimer Mühendisliği
SAYISAL
Raylı Sistemler Mühendisliği
SAYISAL
Su Bilimleri ve Mühendisliği
SAYISAL
Su Ürünleri Mühendisliği
SAYISAL
Süt Teknolojisi
SAYISAL
Tarla Bitkileri
SAYISAL
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
SAYISAL
Tarımsal Biyoteknoloji
SAYISAL
Tarımsal Genetik Mühendisliği
SAYISAL
Tarımsal Yapılar ve Sulama
SAYISAL
Tekstil Mühendisliği
SAYISAL
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
SAYISAL
Tütün Eksperliği (Yüksekokul)
SAYISAL
Tıp
SAYISAL
Tıp Mühendisliği
SAYISAL
Ulaştırma Mühendisliği
SAYISAL
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
SAYISAL
Uzay Mühendisliği
SAYISAL
Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte)
SAYISAL
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)
SAYISAL
Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte)
SAYISAL
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)
SAYISAL
Uçak Mühendisliği
SAYISAL
Uçak ve Uzay Mühendisliği
SAYISAL
Veteriner
SAYISAL
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
SAYISAL
Yazılım Mühendisliği
SAYISAL
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları
SAYISAL
Ziraat Mühendisliği Programları
SAYISA
Zootekni
SAYISAL
Çevre Mühendisliği
SAYISAL
Şehir ve Bölge Planlama
SAYISAL
Animasyon ve Oyun Tasarımı
SÖZEL
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
SÖZEL
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
SÖZEL
Basın ve Yayın
SÖZEL
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
SÖZEL
Coğrafya
SÖZEL
Coğrafya Öğretmenliği
SÖZEL
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
SÖZEL
Çerkez Dili ve Edebiyatı
SÖZEL
Çizgi Film ve Animasyon
SÖZEL
El Sanatları
SÖZEL
Film Tasarım ve Yazarlık
SÖZEL
Film Tasarım ve Yönetmenliği
SÖZEL
Film Tasarımı
SÖZEL
Fotoğraf
SÖZEL
Fotoğraf ve Video
SÖZEL
Gastronomi (Yüksekokul)
SÖZEL
Gastronomi (Fakülte)
SÖZEL
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
SÖZEL
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
SÖZEL
Gazetecilik
SÖZEL
Geleneksel Türk Sanatları
SÖZEL
Görsel İletişim
SÖZEL
Görsel İletişim Tasarımı
SÖZEL
Görsel Sanatlar
SÖZEL
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
SÖZEL
Halkbilim
SÖZEL
Halkla İlişkiler
SÖZEL
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
SÖZEL
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
SÖZEL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
SÖZEL
Hititoloji
SÖZEL
İlahiyat
SÖZEL
İletişim
SÖZEL
İletişim Bilimleri
SÖZEL
İletişim Sanatları
SÖZEL
İletişim Tasarımı
SÖZEL
İletişim Tasarımı ve Medya
SÖZEL
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
SÖZEL
İletişim ve Tasarım
SÖZEL
İslam ve Din Bilimleri
SÖZEL
İslami İlimler
SÖZEL
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
SÖZEL
Kültür ve İletişim Bilimleri
SÖZEL
Kürt Dili ve Edebiyatı
SÖZEL
Medya ve Görsel Sanatlar
SÖZEL
Medya ve İletişim (Fakülte)
SÖZEL
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
SÖZEL
Okul Öncesi Öğretmenliği
SÖZEL
Özel Eğitim Öğretmenliği
SÖZEL
Radyo ve Televizyon
SÖZEL
Radyo, Televizyon ve Sinema
SÖZEL
Reklam Tasarımı ve İletişimi
SÖZEL
Reklamcılık
SÖZEL
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
SÖZEL
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
SÖZEL
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
SÖZEL
Sanat Tarihi
SÖZEL
Sanat ve Kültür Yönetimi
SÖZEL
Sanat Yönetimi
SÖZEL
Sinema ve Dijital Medya
SÖZEL
Sinema ve Televizyon
SÖZEL
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
SÖZEL
Sümeroloji
SÖZEL
Süryani Dili ve Edebiyatı
SÖZEL
Tarih
SÖZEL
Tarih Öğretmenliği
SÖZEL
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
SÖZEL
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
SÖZEL
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
SÖZEL
Türk Dili ve Edebiyatı
SÖZEL
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
SÖZEL
Türk Halkbilimi
SÖZEL
Türkçe Öğretmenliği
SÖZEL
Yeni Medya (Fakülte)
SÖZEL
Aile ve Tüketici Bilimleri
EŞİT AĞIRLIK
Aktüerya ve Risk Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Antrenörlük Eğitimi
EŞİT AĞIRLIK
Antropoloji
EŞİT AĞIRLIK
Arkeoloji
EŞİT AĞIRLIK
Avrupa Birliği İlişkileri
EŞİT AĞIRLIK
Bankacılık (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Bankacılık (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Bankacılık ve Finans (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
EŞİT AĞIRLIK
Bilgi ve Belge Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Bilim Tarihi
EŞİT AĞIRLIK
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Ekonometri
EŞİT AĞIRLIK
Ekonomi
EŞİT AĞIRLIK
Ekonomi ve Finans
EŞİT AĞIRLIK
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
EŞİT AĞIRLIK
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Enerji Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Eşit Ağırlıklı Programlar
EŞİT AĞIRLIK
Felsefe
EŞİT AĞIRLIK
Felsefe Grubu Öğretmenliği
EŞİT AĞIRLIK
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Girişimcilik
EŞİT AĞIRLIK
Grafik Tasarım
EŞİT AĞIRLIK
Grafik Tasarımı
EŞİT AĞIRLIK
Gümrük İşletme (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Havacılık Yönetimi (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Hukuk
EŞİT AĞIRLIK
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
EŞİT AĞIRLIK
İktisadi ve İdari Programlar
EŞİT AĞIRLIK
İktisat
EŞİT AĞIRLIK
İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
İnsan ve Toplum Bilimleri
EŞİT AĞIRLIK
İslam Ekonomisi ve Finans
EŞİT AĞIRLIK
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
EŞİT AĞIRLIK
İşletme
EŞİT AĞIRLIK
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
İşletme Enformatiği
EŞİT AĞIRLIK
İşletme Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
İşletme-Ekonomi
EŞİT AĞIRLIK
Kamu Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Klasik Arkeoloji
EŞİT AĞIRLIK
Konaklama İşletmeciliği (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
EŞİT AĞIRLIK
Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
EŞİT AĞIRLIK
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
EŞİT AĞIRLIK
Lojistik (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Lojistik Yönetimi (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Maliye
EŞİT AĞIRLIK
Moda Tasarımı (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Moda Tasarımı (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Moda ve Tekstil Tasarımı
EŞİT AĞIRLIK
Muhasebe (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Muhasebe ve Denetim (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Müzecilik
EŞİT AĞIRLIK
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Pazarlama (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Pazarlama (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
EŞİT AĞIRLIK
Psikoloji
EŞİT AĞIRLIK
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
EŞİT AĞIRLIK
Rekrsyon
EŞİT AĞIRLIK
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
EŞİT AĞIRLIK
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Seyahat İşletmeciliği (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
EŞİT AĞIRLIK
Sigortacılık (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
EŞİT AĞIRLIK
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
EŞİT AĞIRLIK
Siyaset Bilimi
EŞİT AĞIRLIK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
EŞİT AĞIRLIK
Sosyal Hizmet (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Sosyoloji
EŞİT AĞIRLIK
Spor Yöneticiliği (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Sınıf Öğretmenliği
EŞİT AĞIRLIK
Takı Tasarımı
EŞİT AĞIRLIK
Tapu Kadastro (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Tarih Öncesi Arkeolojisi
EŞİT AĞIRLIK
Tarım Ekonomisi
EŞİT AĞIRLIK
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
EŞİT AĞIRLIK
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Tekstil Tasarımı
EŞİT AĞIRLIK
Tekstil ve Moda Tasarımı
EŞİT AĞIRLIK
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Turizm ve Otelcilik (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Türk İslam Arkeolojisi
EŞİT AĞIRLIK
Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Finans (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Finans (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Girişimcilik
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası İlişkiler
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası İşletme Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası İşletmecilik
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Lojistik Yönetimi
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve Finans
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Yerel Yönetimler
EŞİT AĞIRLIK
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Yönetim Bilimleri Programları
EŞİT AĞIRLIK
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
EŞİT AĞIRLIK
Çocuk Gelişimi (Fakülte)
EŞİT AĞIRLIK
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
EŞİT AĞIRLIK
Alman Dili ve Edebiyatı
DİL
Almanca Öğretmenliği
DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
DİL
Arap Dili ve Edebiyatı
DİL
Arapça Öğretmenliği
DİL
Arnavut Dili ve Edebiyatı
DİL
Boşnak Dili ve Edebiyatı
DİL
Bulgar Dili ve Edebiyatı
DİL
Çeviribilim
DİL
Çin Dili ve Edebiyatı
DİL
Dilbilim
DİL
Dilbilimi
DİL
Ermeni Dili ve Edebiyatı
DİL
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
DİL
Fars Dili ve Edebiyatı
DİL
Fransız Dili ve Edebiyatı
DİL
Fransızca Öğretmenliği
DİL
Gürcü Dili ve Edebiyatı
DİL
Hindoloji
DİL
Hungaroloji
DİL
İbrani Dili ve Edebiyatı
DİL
İngiliz Dil Bilimi
DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı
DİL
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
DİL
İngilizce Öğretmenliği
DİL
İspanyol Dili ve Edebiyatı
DİL
İtalyan Dili ve Edebiyatı
DİL
Japon Dili ve Edebiyatı
DİL
Japonca Öğretmenliği
DİL
Karşılaştırmalı Edebiyat
DİL
Kore Dili ve Edebiyatı
DİL
Latin Dili ve Edebiyatı
DİL
Leh Dili ve Edebiyatı
DİL
Mütercim-Tercümanlık
DİL
Polonya Dili ve Kültürü
DİL
Rus Dili ve Edebiyatı
DİL
Sinoloji
DİL
Turizm Rehberliği (Fakülte)
DİL
Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
DİL
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
DİL
Urdu Dili ve Edebiyatı
DİL
Yunan Dili ve Edebiyatı
DİL