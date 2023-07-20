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AYT ile alan bölümler 2023: AYT puanı ile hangi bölümler okunur? 4 YILLIK AYT YKS PUAN TÜRLERİ VE BÖLÜMLERİ

Gündem Haberleri

Üniversiteye geçiş sınavı YKS'nin oturumlarından biri olan AYT hakkında AYT ile alan bölümler 2023: AYT puanı ile hangi bölümler okunur? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan YKS sonuçları, TYT, AYT, YDT sınavlarına katılım gösteren yüz binlerce aday tarafından takip ediliyordu. AYT puanı ile alan bölümler hangileri?

Ayt ile alan bölümler 2023: AYT puanı ile hangi bölümler okunur? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca adayın katılımı ile düzenlenen YKS sınav sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edildi. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki, AYT puanı ile alan bölümler hangileri?

AYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Ön lisans alanından 492 bin, lisans alanından 494 bin 132, özel yetenek alanından 28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları sonrası alım sürecine başlayacak.

AYT İLE ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri

DÖRT YILLIK

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

SAYISAL

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)

SAYISAL

Adli Bilimler

SAYISAL

Adli Bilişim Mühendisliği

SAYISAL

Aktüerya (Fakülte)

SAYISAL

Aktüerya (Yüksekokul)

SAYISAL

Aktüerya Bilimleri

SAYISAL

Astronomi ve Uzay Bilimleri

SAYISAL

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

SAYISAL

Bahçe Bitkileri

SAYISAL

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

SAYISAL

Balıkçılık Teknolojisi

SAYISAL

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

SAYISAL

Basım Teknolojileri (Yüksekokul)

SAYISAL

Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)

SAYISAL

Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

SAYISAL

Bilgiar Bilimleri

SAYISAL

Bilgiar Mühendisliği

SAYISAL

Bilgiar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

SAYISAL

Bilgiar ve Yazılım Mühendisliği

SAYISAL

Bilgiar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

SAYISAL

Bilgiar-Enformatik

SAYISAL

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

SAYISAL

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

SAYISAL

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

SAYISAL

Biyoenformatik ve Genetik

SAYISAL

Biyokimya

SAYISAL

Biyoloji

SAYISAL

Biyoloji Öğretmenliği

SAYISAL

Biyomedikal Mühendisliği

SAYISAL

Biyomühendislik

SAYISAL

Biyosistem Mühendisliği

SAYISAL

Biyoteknoloji

SAYISAL

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

SAYISAL

Cevher Hazırlama Mühendisliği

SAYISAL

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)

SAYISAL

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

SAYISAL

Deri Mühendisliği

SAYISAL

Dijital Oyun Tasarımı

SAYISAL

Dil ve Konuşma Terapisi

SAYISAL

Diş Hekimliği

SAYISAL

Ebelik (Fakülte)

SAYISAL

Ebelik (Yüksekokul)

SAYISAL

Eczacılık

SAYISAL

Elektrik Mühendisliği

SAYISAL

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

SAYISAL

Elektronik Mühendisliği

SAYISAL

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

SAYISAL

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Programları

SAYISAL

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

SAYISAL

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)

SAYISAL

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)

SAYISAL

Endüstriyel Tasarım

SAYISAL

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

SAYISAL

Enerji Mühendisliği

SAYISAL

Enerji Sistemleri Mühendisliği

SAYISAL

Ergoterapi (Fakülte)

SAYISAL

Ergoterapi (Yüksekokul)

SAYISAL

Fen Bilgisi Öğretmenliği

SAYISAL

Fizik

SAYISAL

Fizik Mühendisliği

SAYISAL

Fizik Öğretmenliği

SAYISAL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)

SAYISAL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)

SAYISAL

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

SAYISAL

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

SAYISAL

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

SAYISAL

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

SAYISAL

Gemi ve Yat Tasarımı

SAYISAL

Genetik ve Biyomühendislik

SAYISAL

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

SAYISAL

Geomatik Mühendisliği

SAYISAL

Gerontoloji

SAYISAL

Güverte (Yüksekokul)

SAYISAL

Gıda Mühendisliği

SAYISAL

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)

SAYISAL

Harita Mühendisliği

SAYISAL

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)

SAYISAL

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)

SAYISAL

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

SAYISAL

Hayvansal Üretim (Yüksekokul)

SAYISAL

Hemşirelik (Fakülte)

SAYISAL

Hemşirelik (Yüksekokul)

SAYISAL

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)

SAYISAL

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)

SAYISAL

Hidrojeoloji Mühendisliği

SAYISAL

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

SAYISAL

İmalat Mühendisliği

SAYISAL

İnşaat Mühendisliği

SAYISAL

İstatistik

SAYISAL

İstatistik ve Bilgiar Bilimleri

SAYISAL

İç Mimarlık

SAYISAL

İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)

SAYISAL

İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)

SAYISAL

İşletme Mühendisliği

SAYISAL

Jeofizik Mühendisliği

SAYISAL

Jeoloji Mühendisliği

SAYISAL

Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği

SAYISAL

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

SAYISAL

Kimya

SAYISAL

Kimya Mühendisliği

SAYISAL

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

SAYISAL

Kimya ve Süreç Mühendisliği

SAYISAL

Kimya Öğretmenliği

SAYISAL

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

SAYISAL

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

SAYISAL

Lif ve Polimer Mühendisliği

SAYISAL

Maden Mühendisliği

SAYISAL

Makine Mühendisliği

SAYISAL

Makine ve İmalat Mühendisliği

SAYISAL

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

SAYISAL

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

SAYISAL

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

SAYISAL

Malzeme Mühendisliği

SAYISAL

Matematik

SAYISAL

Matematik Mühendisliği

SAYISAL

Matematik ve Bilgiar Bilimleri

SAYISAL

Matematik Öğretmenliği

SAYISAL

Matematik-Bilgiar

SAYISAL

Mekatronik Mühendisliği

SAYISAL

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

SAYISAL

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

SAYISAL

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

SAYISAL

Moleküler Biyoloji ve Genetik

SAYISAL

Moleküler Biyoteknoloji

SAYISAL

Mühendislik Programları

SAYISAL

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

SAYISAL

Nanobilim ve Nanoteknoloji

SAYISAL

Nanoteknoloji Mühendisliği

SAYISAL

Nükleer Enerji Mühendisliği

SAYISAL

Odyoloji (Fakülte)

SAYISAL

Odyoloji (Yüksekokul)

SAYISAL

Optik ve Akustik Mühendisliği

SAYISAL

Orman Endüstrisi Mühendisliği

SAYISAL

Orman Mühendisliği

SAYISAL

Ortez-Protez (Fakülte)

SAYISAL

Ortez-Protez (Yüksekokul)

SAYISAL

Otomotiv Mühendisliği

SAYISAL

Perfüzyon (Fakülte)

SAYISAL

Perfüzyon (Yüksekokul)

SAYISAL

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

SAYISAL

Peyzaj Mimarlığı

SAYISAL

Pilotaj

SAYISAL

Polimer Mühendisliği

SAYISAL

Raylı Sistemler Mühendisliği

SAYISAL

Su Bilimleri ve Mühendisliği

SAYISAL

Su Ürünleri Mühendisliği

SAYISAL

Süt Teknolojisi

SAYISAL

Tarla Bitkileri

SAYISAL

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

SAYISAL

Tarımsal Biyoteknoloji

SAYISAL

Tarımsal Genetik Mühendisliği

SAYISAL

Tarımsal Yapılar ve Sulama

SAYISAL

Tekstil Mühendisliği

SAYISAL

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

SAYISAL

Tütün Eksperliği (Yüksekokul)

SAYISAL

Tıp

SAYISAL

Tıp Mühendisliği

SAYISAL

Ulaştırma Mühendisliği

SAYISAL

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

SAYISAL

Uzay Mühendisliği

SAYISAL

Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte)

SAYISAL

Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)

SAYISAL

Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte)

SAYISAL

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)

SAYISAL

Uçak Mühendisliği

SAYISAL

Uçak ve Uzay Mühendisliği

SAYISAL

Veteriner

SAYISAL

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

SAYISAL

Yazılım Mühendisliği

SAYISAL

Yer Bilimleri Mühendisliği Programları

SAYISAL

Ziraat Mühendisliği Programları

SAYISA

Zootekni

SAYISAL

Çevre Mühendisliği

SAYISAL

Şehir ve Bölge Planlama

SAYISAL

Animasyon ve Oyun Tasarımı

SÖZEL

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

SÖZEL

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

SÖZEL

Basın ve Yayın

SÖZEL

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

SÖZEL

Coğrafya

SÖZEL

Coğrafya Öğretmenliği

SÖZEL

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

SÖZEL

Çerkez Dili ve Edebiyatı

SÖZEL

Çizgi Film ve Animasyon

SÖZEL

El Sanatları

SÖZEL

Film Tasarım ve Yazarlık

SÖZEL

Film Tasarım ve Yönetmenliği

SÖZEL

Film Tasarımı

SÖZEL

Fotoğraf

SÖZEL

Fotoğraf ve Video

SÖZEL

Gastronomi (Yüksekokul)

SÖZEL

Gastronomi (Fakülte)

SÖZEL

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

SÖZEL

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

SÖZEL

Gazetecilik

SÖZEL

Geleneksel Türk Sanatları

SÖZEL

Görsel İletişim

SÖZEL

Görsel İletişim Tasarımı

SÖZEL

Görsel Sanatlar

SÖZEL

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

SÖZEL

Halkbilim

SÖZEL

Halkla İlişkiler

SÖZEL

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

SÖZEL

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

SÖZEL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

SÖZEL

Hititoloji

SÖZEL

İlahiyat

SÖZEL

İletişim

SÖZEL

İletişim Bilimleri

SÖZEL

İletişim Sanatları

SÖZEL

İletişim Tasarımı

SÖZEL

İletişim Tasarımı ve Medya

SÖZEL

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

SÖZEL

İletişim ve Tasarım

SÖZEL

İslam ve Din Bilimleri

SÖZEL

İslami İlimler

SÖZEL

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

SÖZEL

Kültür ve İletişim Bilimleri

SÖZEL

Kürt Dili ve Edebiyatı

SÖZEL

Medya ve Görsel Sanatlar

SÖZEL

Medya ve İletişim (Fakülte)

SÖZEL

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

SÖZEL

Okul Öncesi Öğretmenliği

SÖZEL

Özel Eğitim Öğretmenliği

SÖZEL

Radyo ve Televizyon

SÖZEL

Radyo, Televizyon ve Sinema

SÖZEL

Reklam Tasarımı ve İletişimi

SÖZEL

Reklamcılık

SÖZEL

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

SÖZEL

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

SÖZEL

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

SÖZEL

Sanat Tarihi

SÖZEL

Sanat ve Kültür Yönetimi

SÖZEL

Sanat Yönetimi

SÖZEL

Sinema ve Dijital Medya

SÖZEL

Sinema ve Televizyon

SÖZEL

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

SÖZEL

Sümeroloji

SÖZEL

Süryani Dili ve Edebiyatı

SÖZEL

Tarih

SÖZEL

Tarih Öğretmenliği

SÖZEL

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

SÖZEL

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

SÖZEL

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

SÖZEL

Türk Dili ve Edebiyatı

SÖZEL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

SÖZEL

Türk Halkbilimi

SÖZEL

Türkçe Öğretmenliği

SÖZEL

Yeni Medya (Fakülte)

SÖZEL

Aile ve Tüketici Bilimleri

EŞİT AĞIRLIK

Aktüerya ve Risk Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Antrenörlük Eğitimi

EŞİT AĞIRLIK

Antropoloji

EŞİT AĞIRLIK

Arkeoloji

EŞİT AĞIRLIK

Avrupa Birliği İlişkileri

EŞİT AĞIRLIK

Bankacılık (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Bankacılık (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Bankacılık ve Finans (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

EŞİT AĞIRLIK

Bilgi ve Belge Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Bilim Tarihi

EŞİT AĞIRLIK

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Ekonometri

EŞİT AĞIRLIK

Ekonomi

EŞİT AĞIRLIK

Ekonomi ve Finans

EŞİT AĞIRLIK

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

EŞİT AĞIRLIK

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Enerji Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Eşit Ağırlıklı Programlar

EŞİT AĞIRLIK

Felsefe

EŞİT AĞIRLIK

Felsefe Grubu Öğretmenliği

EŞİT AĞIRLIK

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Girişimcilik

EŞİT AĞIRLIK

Grafik Tasarım

EŞİT AĞIRLIK

Grafik Tasarımı

EŞİT AĞIRLIK

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Havacılık Yönetimi (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Hukuk

EŞİT AĞIRLIK

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

EŞİT AĞIRLIK

İktisadi ve İdari Programlar

EŞİT AĞIRLIK

İktisat

EŞİT AĞIRLIK

İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

İnsan ve Toplum Bilimleri

EŞİT AĞIRLIK

İslam Ekonomisi ve Finans

EŞİT AĞIRLIK

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

EŞİT AĞIRLIK

İşletme

EŞİT AĞIRLIK

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

İşletme Enformatiği

EŞİT AĞIRLIK

İşletme Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

İşletme-Ekonomi

EŞİT AĞIRLIK

Kamu Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Klasik Arkeoloji

EŞİT AĞIRLIK

Konaklama İşletmeciliği (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

EŞİT AĞIRLIK

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

EŞİT AĞIRLIK

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

EŞİT AĞIRLIK

Lojistik (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Lojistik Yönetimi (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Maliye

EŞİT AĞIRLIK

Moda Tasarımı (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Moda Tasarımı (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Moda ve Tekstil Tasarımı

EŞİT AĞIRLIK

Muhasebe (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Muhasebe ve Denetim (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Müzecilik

EŞİT AĞIRLIK

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Pazarlama (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Pazarlama (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

EŞİT AĞIRLIK

Psikoloji

EŞİT AĞIRLIK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EŞİT AĞIRLIK

Rekrsyon

EŞİT AĞIRLIK

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

EŞİT AĞIRLIK

Sağlık Yönetimi (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Seyahat İşletmeciliği (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

EŞİT AĞIRLIK

Sigortacılık (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

EŞİT AĞIRLIK

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

EŞİT AĞIRLIK

Siyaset Bilimi

EŞİT AĞIRLIK

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

EŞİT AĞIRLIK

Sosyal Hizmet (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Sosyal Hizmet (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Sosyoloji

EŞİT AĞIRLIK

Spor Yöneticiliği (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Sınıf Öğretmenliği

EŞİT AĞIRLIK

Takı Tasarımı

EŞİT AĞIRLIK

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Tarih Öncesi Arkeolojisi

EŞİT AĞIRLIK

Tarım Ekonomisi

EŞİT AĞIRLIK

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

EŞİT AĞIRLIK

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Tekstil Tasarımı

EŞİT AĞIRLIK

Tekstil ve Moda Tasarımı

EŞİT AĞIRLIK

Turizm İşletmeciliği (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Turizm ve Otelcilik (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Türk İslam Arkeolojisi

EŞİT AĞIRLIK

Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Finans (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Finans (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Girişimcilik

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası İlişkiler

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası İşletme Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası İşletmecilik

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Lojistik Yönetimi

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Ticaret (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Ticaret ve Finans

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Yerel Yönetimler

EŞİT AĞIRLIK

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Yönetim Bilimleri Programları

EŞİT AĞIRLIK

Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

EŞİT AĞIRLIK

Çocuk Gelişimi (Fakülte)

EŞİT AĞIRLIK

Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)

EŞİT AĞIRLIK

Alman Dili ve Edebiyatı

DİL

Almanca Öğretmenliği

DİL

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

DİL

Arap Dili ve Edebiyatı

DİL

Arapça Öğretmenliği

DİL

Arnavut Dili ve Edebiyatı

DİL

Boşnak Dili ve Edebiyatı

DİL

Bulgar Dili ve Edebiyatı

DİL

Çeviribilim

DİL

Çin Dili ve Edebiyatı

DİL

Dilbilim

DİL

Dilbilimi

DİL

Ermeni Dili ve Edebiyatı

DİL

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

DİL

Fars Dili ve Edebiyatı

DİL

Fransız Dili ve Edebiyatı

DİL

Fransızca Öğretmenliği

DİL

Gürcü Dili ve Edebiyatı

DİL

Hindoloji

DİL

Hungaroloji

DİL

İbrani Dili ve Edebiyatı

DİL

İngiliz Dil Bilimi

DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı

DİL

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

DİL

İngilizce Öğretmenliği

DİL

İspanyol Dili ve Edebiyatı

DİL

İtalyan Dili ve Edebiyatı

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Japon Dili ve Edebiyatı

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Japonca Öğretmenliği

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Karşılaştırmalı Edebiyat

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Kore Dili ve Edebiyatı

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Latin Dili ve Edebiyatı

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Leh Dili ve Edebiyatı

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Mütercim-Tercümanlık

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Polonya Dili ve Kültürü

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Rus Dili ve Edebiyatı

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Sinoloji

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Turizm Rehberliği (Fakülte)

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Turizm Rehberliği (Yüksekokul)

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Ukrayna Dili ve Edebiyatı

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Yunan Dili ve Edebiyatı

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