Aysun Subaşı kimdir? 3 Ağustos Masterchef 2023 konuğu Aysun Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak. Bugünkü oyunda Anadolu'nun dört bir yanından 5 kadın üretici programa konuk olacak ve yemekler için oy kullanacak. Konuk olacak isimlerden birisi de Aysun Subaşı oldu. Peki, Aysun Subaşı kimdir? Masterchef 3 Ağustos 2023 konuğu Aysun Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef'te bugün 5 kadın üretici programa konuk olacak. Üreticilerin isimleri ve nereli oldukları merak edildi. Peki, Aysun Subaşı kimdir? Masterchef 3 Ağustos 2023 konuğu Aysun Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aysun Subaşı ne işi yapıyor? İşte bilgiler...

AYSUN SUBAŞI KİMDİR?

Bugün Masterchef 2023'e Anadolu'nun dört bir tarafından 5 kadın üreticisi programa konuk olacak. Programa konuk olan isimlerden birisi de Aysun Subaşı oldu. Aysun Subaşı programa Silivri Büyükkılıçlı'dan katılıyor.

MASTERCHEF HAFTANIN 3. DOKUNULMAZLIĞI NE ZAMAN?

Masterchef 2023'te bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün (3 Ağustos 2023) tarihinde oynanacak. Programda 5 kadın üreticisi oy kullanacak. 5'er yemekten 25 oy kullanılacak ve 13 oyu alan takım son dokunulmazlığın sahibi olacak.