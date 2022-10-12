Aysun Metiner kimdir? Aysun Metiner filmleri ve tv dizileri neler? Aysun Metiner Instagram hesabı!
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Oyuncu Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Aysun Metiner kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Aysun Metiner kimdir? Aysun Metiner filmleri ve tv dizileri neler? Aysun Metiner Instagram hesabı!
Aysun Metiner, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Gecenin Ucunda dizisiyle adından söz ettiren Aysun Metinerkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Aysun Metiner kimdir? Aysun Metiner filmleri ve tv dizileri neler? Aysun Metiner Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…
AYSUN METİNER KİMDİR?
Aysun Metiner 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Şaşıfelek Çıkmazı, Kurtlar Sofrası, Yeni Hayat, Benimle Evlenir misin, Örümcek, Nasıl Evde Kaldım, Sıdıka ve Asmalı Konak gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Sharp adında bir İngiliz filminde oynadı. 2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı isimli dizide rol aldı.
AYSUN METİNER FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ NELER?
Gecenin Ucunda - 2022 - (TV dizisi)
Son Nefesime Kadar - 2022 - Şükran (TV dizisi)
Evlilik Hakkında Her Şey - 2021 - Hatice (TV dizisi)
Gençliğim Eyvah - 2020 - Çavi'nin annesi (TV dizisi)
Hercai - 2021 - Dilşah (TV dizisi)
Bir Litre Gözyaşı - 2018 - Şebnem (TV dizisi)
Çoban Yıldızı - 2017 - Sırma
Galip Derviş - 2013 - Meral (Konuk oyuncu) (TV dizisi)
Kahve Bahane - 2009 - Çiğdem (TV dizisi)
Para=Dolar - 2008
Arda Sokaklar - 2007 - Nilgün (TV dizisi)
Şölen - 2007 - Zühre (TV dizisi)
Adak - 2006 - Zülal (TV dizisi)
Meyhanecinin Kızı - 2005 (TV filmi)
Kısmet Değilmiş - 2005 - Gülfem (TV dizisi)
Gen - 2005 - Sara Hastası
2 Genç Kız - 2004
Tarçın Konuştu - 2004 (TV dizisi)
Son Yaprak - 2004 - Doktor Nil (TV dizisi)
Asmalı Konak Hayat - 2003 - Lale Karadağ
Asmalı Konak - 2002 - Lale Karadağ (TV dizisi)
Benimle Evlenir Misin - 2001 - Suzan Şenoğlu (TV dizisi)
Yeni Hayat - 2001 - Handan (TV dizisi)
Nasıl Evde Kaldım - 2001 - Leyla (TV dizisi)
Bana Şans Dile - 2001 - Emel
Şaşı Felek Çıkmazı - 2000 - Ceyda (TV dizisi)
Bedel - 2000 - Aslı (TV Film)
Çatısız Kadınlar - 1999 - Teresa (TV dizisi)
Kurtlar Sofrası - 1999 - Gilda (TV dizisi)
Örümcek - 1998 - Sabahat (TV dizisi)
Sıdıka - 1997 - Ezgisu (TV dizisi)
Sevda Rüzgarları - 1997 (TV dizisi)
Sharpe's Mission- 1996 - Conchita (TV dizisi)