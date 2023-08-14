Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Aysun Gültekin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Aysun Gültekin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Aysun Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Aysun Gültekin hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Aysun Gültekin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Aysun Gültekin'in hayatını araştırıyor. Peki, Aysun Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Aysun Gültekin hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR?

Aysun Gültekin (1963, İspir, Erzurum), TRT Türk halk müziği şarkıcısıdır. Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise öğrenimini Ağrı Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Ağrı Halk Eğitim Korosundayken katıldığı TRT'nin açmış olduğu radyo sınavlarını kazanarak 1982 yılında TRT Erzurum Radyosu'nda alaylı olarak göreve başladı. Esat Kabaklı'dan müzik eğitimi alan Gültekin, 1992 yılında TRT İstanbul Radyosu'na tayin oldu.

2008 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçildi.. Sanatçı Sakarya Fırat, Pars: Narkoterör, Yabancı Damat, Köprü, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde türküler seslendirmiştir. 2008 yılında Anadolu Ninnileri isimli albüm projesinde yer almış, TRT stüdyolarında gerçekleştirdiği bazı türkü kayıtları da Bala Sarhoş adıyla TRT tarafından albüm olarak yayımlanmıştır. 16 Aralık 2011 tarihinde TRT Harbiye stüdyosunda verdiği konserle TRT'deki görevinden ayrılmıştır.