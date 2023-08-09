22 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olmak için kulaç atıyor. Peki, Aysu Türkoğlu yüzme CANLI takip linki var mı? Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı yüzme rotası ve haritası!

22 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olmak için kulaç atıyor. Aysu Türkoğlu yüzme CANLI takip! Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı yüzme rotası ve haritası!

AYSU TÜRKOĞLU NEREDE YÜZÜYOR?

Türkoğlu yüzüşüne başladığında hava yaklaşık 14 derece, su sıcaklığı ise 13,7 dereceydi. Toplam yüzüş mesafesinin 35-45 km arası olması bekleniyor.

Türkoğlu'nu tekneden takip eden ekip de son durumu Aysu Türkoğlu'nun hesaplarından paylaşıyor.

Teknede Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk sporcu olan Kamil Alsaran da bulunuyor.

Türkoğlu ismini geçen yıl 29 Temmuz'da Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek, bu denizi geçen en genç Türk sporcu olmasıyla duyurmuştu.

Aysu Türkoğlu

Türkoğlu Kuzey Kanalı yüzüşünden önce BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamalarda stresli olmadığını, Manş Denizi'nden sonra kendisine "Oceans Seven" parkurunun en zorlu etaplarından biri olan Kuzey Denizi'ni hedeflediğini ve bu hedefini gerçekleştireceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

AYSU TÜRKOĞLU YÜZME NASIL CANLI TAKİP EDİLİR?

Türkoğlu'nun Kuzey İrlanda ve İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nda aştığı mesafe kuş uçuşu 35 km mesafededir.

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