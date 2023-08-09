Aysu Türkoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nun hayatı ve biyografisi!
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Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Bunun ardından vatandaşlar Aysu Türkoğlu hakkında Google'da, Aysu Türkoğlu kimdir? Aysu Türkoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, doğum tarihi kaç, kaç şampiyonluğu var, rekorları nelerdir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Kuzey İrlanda'dan kulaç atmaya başlayan 22 yaşındaki maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, 11 saat 48 dakika aralıksız yüzerek İskoçya'ya ulaştı. Böylece Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Peki, Aysu Türkoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nun hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...
AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?
Aysu Türkoğlu (d. 2 Mayıs 2001, Bodrum), Türk yüzücü.
Hayatı
2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde 3. Sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir. Yüzmeye ablasından örnek alıp, ilk olarak 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü'nde başladı. 14 yaşında da yüzmenin açık su branşıyla devam etti. Genel olarak 5-7,5-10 kilometrelik mesafelerde yarışmaktadır. İlk katılmış olduğu uluslararası Aquamasters yüzme yarışmasında 6 Km'lik parkurda kadınlar klasman 1.si oldu. 2022 Temmuz ayının 29'u 30'a bağlayan gecesinde İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizini 16 saat 28 dakika ve 60 kilometre yüzerek geçen en genç Türk sporcusu oldu.
Kuzey İrlanda'dan kulaç atmaya başlayan 22 yaşındaki maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, 11 saat 48 dakika aralıksız yüzerek İskoçya'ya ulaştı. Böylece Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.
Ödülleri
- 06.11.2022 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Marmaris 5 km BİRİNCİLİK
- 05.11.2022 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Marmaris 2 km BİRİNCİLİK
- 04.11.2022 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Marmaris 3 km İKİNCİLİK
- 30.10.2022 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Bodrum 2 km İKİNCİLİK
- 28.10.2022 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Bodrum 5 km BİRİNCİLİK
- 29-30.07.2022 • Manş kanalını yüzerek geçen en genç Türk
- 03.07.2022 • Maraton Masters Foça kış şampiyonası 5 km yaş Kategorisi BİRİNCİLİK
- 29.05.2022 • Maraton Masters Marmaris kış şampiyonası 1,5 km yaş Kategorisi BİRİNCİLİK
- 26.05.2022 • Maraton Masters Datça kış şampiyonası 5 km kadınlar genel klasman BİRİNCİLİK
- 21.05.2022 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Antalya 2 km BİRİNCİLİK
- 20.05.2022 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Antalya 5 km BİRİNCİLİK
- 19.05.2022 • GNÇ SporFest Üniversiteler arası Spor Festivali-100m serbest Türkiye Kategorisi ALTINCILIK
- 19.05.2022 • GNÇ SporFest Üniversiteler arası Spor Festivali-200m serbest Türkiye Kategorisi DOKUZUNCULUK
- 14.11.2021 • Maraton Masters Datça kış şampiyonası 1,5 km kadınlar genel klasman BİRİNCİLİK
- 14.11.2021 • Maraton Masters Datça kış şampiyonası 4 km kadınlar genel klasman BİRİNCİLİK
- 29.10.2021 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Bodrum 10 km BİRİNCİLİK
- 24.10.2021 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Göcek 6 km İKİNCİLİK
- 23.10.2021 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Göcek 2 km BİRİNCİLİK
- 28.05.2021 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship 2 km BİRİNCİLİK
- 28.05.2021 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship 6 km BİRİNCİLİK
- 29.02.2020 • Datça Kış Yüzme Maratonu 3 km Genel Klasman İKİNCİLİK
- 29.12.2019 • Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışı 3 km İKİNCİLİK
- 28.12.2019 • Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışı 1,5 km İKİNCİLİK
- 29.10.2019 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship 10 km Klasman ÜÇÜNCÜLÜK
- 28.10.2019 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship 4x500 BayrakYarışı ÜÇÜNCÜLÜK
- 27.10.2019 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship Gece Yüzme Yarışı 500m YEDİNCİLİK
- 23.02.2019 • Datça Kış Yüzme Maratonu 3 km Genel Klasman ÜÇÜNCÜLÜK
- 10.01.2019 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 50m Kurbağalama Muğla İli ÜÇÜNCÜLÜK
- 10.01.2019 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 50m Sırtüstü Muğla İli İKİNCİLİK
- 13.01.2019 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 200 Karışık Muğla İli ÜÇÜNCÜLÜK
- 31.12.2018 • Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışı 1,5 km İKİNCİLİK
- 24.11.2018 • Bodrum BodRUN Ultra Maratonu 10 km BEŞİNCİLİK
- 29.09.2018 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship 10 km BİRİNCİLİK
- 22.07.2018 • Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 6 km–Yaş Kategorisi Yedinciliği, Kadınlar Klasmanı 657 Kişi Arasında OTUZUNCULUK
- 02.09.2018 • 16.Eğirdir Sprint Triatlon Yarışı–Kadınlar Klasman ON ÜÇÜNCÜLÜK
- 19.05.2018 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship 5 km ÜÇÜNCÜLÜK
- 29.04.2018 • Global Run Bodrum Yarı Maratonu 5 km- Bayanlar Genel Klasman SEKİZİNCİLİK
- 31.03.2018 • Marmaris Uzun EtapTriatlon Yarışı– Genel Klasman BİRİNCİLİK
- 07.02.2018 • Okul Sporları Gençler-50m Kurbağalama Muğla İl İKİNCİLİK
- 09.12.2017 • Türkiye Yüzme Federasyonu Test Yarışı İstanbul 7,5 km BİRİNCİLİK
- 17.10.2021 • International Oceanman Alanya 10 km DÖRDÜNCÜLÜK
- 08.10.2017 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship 6 km İKİNCİLİK
- 30.09.2017 • 31.Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması 5 km ALTINCILIK
- 02.07.2017 • Meis-Kaş Yüzme Yarışı 7,5 km–Kadınlar Klasmanı BİRİNCİLİK
- 25.05.2017 • Şehit Polis Fethi Sekin Yüzme Maratonu 500m Datça/MUĞLA–Klasman BİRİNCİLİK
- 21.05.2017 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship 6 km BİRİNCİLİK
- 30.04.2017 • Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı 3 km –Genel Klasman DÖRDÜNCÜLÜK
- 15.01.2017 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 50m Serbest Muğla İli İKİNCİLİK
- 15.01.2017 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 100m Kurbağalama Muğla İli İKİNCİLİK
- 15.01.2017 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 200m Karışık Muğla İli BİRİNCİLİK
- 15.01.2017 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 50m Kurbağalama Muğla İli BİRİNCİLİK
- 11.06.2016 • Açık Su Yüzme Şampiyonası 5 km Foça/İZMİR –Türkiye Geneli BEŞİNCİLİK
- 09.10.2016 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship 6 km– Kadınlar Klasman BİRİNCİLİK
- 22.05.2016 • International Aquamasters Open Water Swimming Championship 6 km Kadınlar Klasman BİRİNCİLİK
- 11.12.2016 • Muğla Açık Yaş Yüzme Şampiyonası Baraj Yarışları–Kadınlar 400M Serbest BİRİNCİLİK
- 11.12.2016 • Muğla Açık Yaş Yüzme Şampiyonası Baraj Yarışları–Kadınlar 100M Kurbağalama ÜÇÜNCÜLÜK
- 11.12.2016 • Muğla Açık Yaş Yüzme Şampiyonası Baraj Yarışları–Kadınlar 200M Karışık BİRİNCİLİK
- 11.12.2016 • Muğla Açık Yaş Yüzme Şampiyonası Baraj Yarışları–Kadınlar 800M Serbest BİRİNCİLİK
- 13.01.2016 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 50m Kurbağalama Muğla İli İKİNCİLİK
- 13.01.2016 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 50m Kelebek Muğla İli İKİNCİLİK
- 13.01.2016 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 50m Sırtüstü Muğla İli BİRİNCİLİK
- 13.01.2016 • Okul Sporları Gençler Yüzme Yarışı-Kadınlar 100m Kurbağalama Muğla İli BİRİNCİLİK
- 10.05.2016 • 19 Mayıs Gençlik Haftası Yüzme Yarışı Muğla – Kızlar 100m Kelebek BİRİNCİLİK
- 15.05.2016 • 19 Mayıs Gençlik Haftası Yüzme Yarışı Muğla – Kızlar 50m Sırt BİRİNCİLİK
- 10.05.2016 • 19 Mayıs Gençlik Haftası Yüzme Yarışı Muğla – Kızlar 100m Kurbağalama ÜÇÜNCÜLÜK
- 26.07.2015 • Yaz Şampiyonası Baraj Geçme Müsabakası Muğla-Kadınlar 100m Sırt İKİNCİLİK
- Yaz Şampiyonası Baraj Geçme Müsabakası Muğla-Kadınlar 50m Sırt DÖRDÜNCÜLÜK