Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Bunun ardından vatandaşlar Aysu Türkoğlu hakkında Google'da, Aysu Türkoğlu kimdir? Aysu Türkoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, doğum tarihi kaç, kaç şampiyonluğu var, rekorları nelerdir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Kuzey İrlanda'dan kulaç atmaya başlayan 22 yaşındaki maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, 11 saat 48 dakika aralıksız yüzerek İskoçya'ya ulaştı. Böylece Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Peki, Aysu Türkoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nun hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...

AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?

Aysu Türkoğlu (d. 2 Mayıs 2001, Bodrum), Türk yüzücü.

Hayatı

2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde 3. Sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir. Yüzmeye ablasından örnek alıp, ilk olarak 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü'nde başladı. 14 yaşında da yüzmenin açık su branşıyla devam etti. Genel olarak 5-7,5-10 kilometrelik mesafelerde yarışmaktadır. İlk katılmış olduğu uluslararası Aquamasters yüzme yarışmasında 6 Km'lik parkurda kadınlar klasman 1.si oldu. 2022 Temmuz ayının 29'u 30'a bağlayan gecesinde İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizini 16 saat 28 dakika ve 60 kilometre yüzerek geçen en genç Türk sporcusu oldu.

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Kuzey İrlanda'dan kulaç atmaya başlayan 22 yaşındaki maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, 11 saat 48 dakika aralıksız yüzerek İskoçya'ya ulaştı. Böylece Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.

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