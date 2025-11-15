Ayşo cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?

Ayşo'nun ani bir sağlık sorunu nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölüm haberi Bornova'da derin bir üzüntüye neden olurken, onu tanıyanlar Ayşo'nun neşesi, yardımsever yapısı ve samimiyetinin daima hatırlanacağını belirtti. Peki, Ayşo'nun cenaze namazı hangi gün ve nerede gerçekleştirilecek?

AYŞO KİMDİR?

Mahalle sakinlerinin olduğu kadar sosyal medya kullanıcılarının da sevgisini kazanan Ayşo, doğal tavırları ve enerjik kişiliğiyle kısa sürede dikkat çekmişti. "Bornovalı Ayşo" olarak bilinen genç kadın, hem çevresine hem de sosyal medya üzerinden takipçilerine ilham veren biri olarak tanınıyordu.

TikTok başta olmak üzere farklı platformlarda hızla büyüyen bir takipçi kitlesi edinen Ayşo, Bornova'daki bir kafede oturduğu sırada aniden fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Genç fenomenin yaşamını yitirmesi hem mahallesinde hem de sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

Ayşe Hanım'ın yaşamına dair ayrıntılı bilgiler ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ayşo için düzenlenecek cenaze töreniyle ilgili hazırlıkların sürdüğü, merasimin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade ediliyor. Ailesi, yakınları ve mahalle halkı genç kadını son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanırken, sosyal medyada paylaşılan duygusal mesajlar Ayşo'nun bıraktığı sevgi dolu hatıraları yaşatmaya devam ediyor.

Cenaze namazının nerede ve ne zaman kılınacağına dair net bilgiler ise henüz duyurulmadı.