Savaş Parlak kimdir? araştırılıyor. Son günlerde sosyal medyada ismini sıklıkla duyduğumuz Ayşenur Parlak hakkında merak edilenler araştırılıyor. Hastalığı hakkındaki süreci eşi Savaş Parlak sevenlerine aktarırken arama motorlarında Ayşenur Parlak öldü mü? Kimdir, kaç yaşında? Ayşenur Parlak instagram hesabı nedir? soruları aratıldı.

AYŞENUR PARLAK ÖLDÜ MÜ?

12 yaşından bu yana kanserle mücadele eden bir çocuk annesi fenomen Ayşenur Parlak, 37 yaşında yaşamını yitirdi. Karaciğerinde tespit edilen kanser nedeniyle bir süredir hastanede yatan Parlak'ın ölüm haberini veren eşi "Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim" dedi. Parlak'ın sözlerinin ardından ünlü isimlerden taziye yorumu yağdı. 12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre Lenfomayı yenen Ayşenur Parlak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede 517 bin takipçiye ulaştı. Geçtiğimiz ağustos ayında 4. evre kolon kanserini yenen 37 yaşındaki 1 çocuk annesi Parlak, karaciğerinde tespit edilen kanserli hücre nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören fenomen, yaşam mücadelesini kaybetti.

Eşinin ölümüyle kahrolan Savaş Parlak, Instagram hesabından acı haberi duyurarak "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı. Parlak'ın paylaşımına Bergüzar Korel, Bahar Şahin, Burcu Kara ve Berfu Yenenler gibi birçok isimden taziye yorumu geldi.

Parlak'ın paylaşımı şöyle oldu:

Ayşenur Parlak, 12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşındaki birinci evre meme kanserini, 30 yaşında ise üçüncü evre Lenfomayı, 33 yaşında ise dördüncü evre kolon kanserini yenmişti.

AYŞENUR PARLAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ayşenur Parlak, 12 yaşındayken kemik kanserine yakalandı. Hastalığı nedeniyle eğitimine ara veren Parlak, İstanbul'da Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi. Üniversitede tanıştığı eşiyle nişanlı olduğu dönemde ise meme kanserine yakalandı. Evlendikten sonra hamile kalması beklenmeyen Parlak, hamile kalarak kızı Ela'yı dünyaya getirdi. "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" kitabının da yazarı oldu. Lohusalığı döneminde ise lenfoma kanseri olduğunu öğrenen Parlak yıkım yaşadı. 33 yaşında kolon kanserine yakalandıktan sonra tedavi ve ameliyat süreçlerini sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Yıllardır mücadele ettiği amansız hastalığa karşı olan savaşını kaybetmesi ardından sevenlerine kötü haber eşi tarafından duyuruldu.