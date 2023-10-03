Ünlü gazeteci Ayşenur Aslan'ın tutuklanıp tutuklanmadığı veya gözaltına alınıp alınmadığı konusu gündemde. Ayşenur Aslan son durum araştırılıyor. Peki, Ayşenur Aslan tutuklandı mı? Ayşenur Aslan gözaltına mı alındı? İşte detaylar...

Ayşenur Aslan tutuklandı mı? Ayşenur Aslan gözaltına mı alındı?

Ayşenur Aslan tutuklandı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü gazeteci Ayşenur Aslan gözaltına alındı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Ayşenur Aslan gözaltı son durumu sorgulatılıyor. Peki, Ayşenur Aslan tutuklandı mı? Ayşenur Aslan gözaltına mı alındı? Detaylar haberimizde...

AYŞENUR ASLAN TUTUKLANDI MI?

1 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen terör saldırısı hakkındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı.