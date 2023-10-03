Ayşenur Aslan serbest bırakıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayşenur Aslan son durum ne merak konusu oldu. Bombalı saldırıyla ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alınan Ayşenur Aslan'ın son durumu araştırılmaktadır. Arama motorlarında gazetecinin tutukluluk hali devam mı sorgulatılıyor. Peki, Ayşenur Aslan serbest bırakıldı mı? Ayşenur Aslan son durum ne? Detaylar haberimizde...

AYŞENUR ASLAN SERBEST BIRAKILDI MI?

AYŞENUR ASLAN NE DEDİ?

Ayşenur Arslan'ın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimine ilişkin "Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış. Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki; düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi? Nedir yani..." ifadelerini kullandı.