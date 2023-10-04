Halk Tv ekranlarında yayınlanan Medya Mahallesi programının büyük bir izleyici kitlesi var. Programın sunuculuğunu yapan Ayşenur Arslan'ı ekranlara göremeyenler ise Ayşenur Arslan neden yok? Medya Mahallesi bugün yok mu? araması yaptı.

Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi bugün yayınlanmaması üzerine seyirciler Medya Mahallesi neden yok? sorusunu merak etti. Arama motorlarında Medya Mahallesi neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok? Ayşenur Arslan bugün yok mu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

AYŞENUR ARSLAN BUGÜN NEDEN YOK?

Önceki gün Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı saldırı girişimiyle ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci Ayşenur Arslan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Arslan, "Programdaki sözlerimle yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Görevine yeni başlayan bir İçişleri Bakanı'na suç örgütlerine ağır darbeler vurulan operasyonlar sonrasında bir takım suç odakları tarafından sindirme maksatlı mesaj verilebileceği ihtimaline değindim" dedi. Ayşenur Arslan'ın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimine ilişkin "Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış. Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki; düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi? Nedir yani..." ifadelerini kullandı.

RTÜK DEVREYE GİRDİ

Ayşenur Arslan'ın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı hakkında bir programda söylenen sözlerden dolayı Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Halk TV'den yapılan açıklamada ise programın yayından kaldırıldığı belirtilerdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV'nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

AYŞENUR ASLAN KİMDİR?

16 Eylül 1950 tarihinde doğan Ayşenur Arslan aslen Aydınlıdır. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur. Gazeteciliği 1974 yılında TRT'de muhabir olarak başlamıştır. 1982 yılında Güneş Gazetesi'nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir ve Nokta Dergisi'nde çalışmaya başlamıştır.

Ayşenur Arslan 16 Eylül 1950 tarihinde doğmuştur. Aydınlı olan Aslan, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur.

Ayşenur Arslan TRT'de 1974 yılında gazeteciliğe muhabir olarak başlamıştır.

1982'de Güneş Gazetesi'nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir. Ardından Nokta Dergisi'nde çalışmaya başlamıştır. Söz Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye'nin ilk yerel dergisini hazırlamıştır.

1 sene Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Aslan, Star TV'de ve Ali Kırca ile birlikte ATV'de çalışmıştır. 8 yılın ardından tekrar Star TV'de çalışmaya başlamıştır.

Ali Kırca, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle çalışan Aslan Medya Mahallesi programını CNN Turk'te yapmaya başlamıştır. Ardından Sokak TV'de çalışmıştır.