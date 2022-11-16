Halk TV'nin izlenen programlarından Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi bugün yayın akışında olmasına rağmen yayınlanmadı. Ayşenur Arslan neden yok ve Ayşenur Arslan bugün neden yok merak ediliyor. Peki, Ayşenur Arslan neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok?

Hafta içi her gün Halk TV ekranlarında yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" yayın akışında görüntülenmekte ancak yayınlanmadı. Ayşenur Arslan neden yok ve Ayşenur Arslan bugün neden yok gündeme geliyor. Ayşenur Arslan neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok? sorularına yanıt aranıyor. Ayşenur Arslan neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok? Detaylar haberimizdedir…

AYŞENUR ARSLAN NEDEN YOK?

Hafta içi her gün Halk TV ekranlarında yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" yayın akışında görüntülenmekte ancak yayınlanmadı. Halk TV'de bugün Medya Mahallesi programı yayınlanmadı.

MEDYA MAHALLESİ NE ZAMAN?

Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi, hafta içi her gün saat 11.00 ile 13.00 arasında Halk TV'de. Medya Mahallesi bir ekran klasiği. Bu sene 10 yaşına giren program, adını verdiği mahallenin gündeme bakışını ekrana taşıyor. Böylece dün olup biteni anlatırken, diğer yandan da bugünün en sıcak gündemini duyuruyor. Dün ve bugüne bakan programda, ülkeyi ve dünyayı yarın nelerin beklediği gösteriliyor.