Halk Tv ekranlarında yayınlanan Medya Mahallesi programının büyük bir izleyici kitlesi var. Programın sunuculuğunu yapan Ayşenur Arslan'ı ekranlara göremeyenler ise Ayşenur Arslan hasta mı? sorusunu araştırdı.

Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi bugün yayın akışında olmasına rağmen yayınlanmaması üzerine seyirciler Ayşenur Arslan hasta mı? sorusunu merak etti. Arama motorlarında Ayşenur Arslan hasta mı? Ayşenur Arslan sağlık durumu ne? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

AYŞENUR ARSLAN HASTA MI?

Halk Tv ekranında yayınlanan Medya Mahallesi programının sevilen sunucusu Ayşenur Arslan'dan neden yayına çıkmadığı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ayşenur Arslan'ın sosyal medya hesabında sevenlerinin geçmiş olsun dilekleri ise gözden kaçmadı.

MEDYA MAHALLESİ NE ZAMAN?

Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi, hafta içi her gün saat 11.00 ile 13.00 arasında Halk TV'de. Medya Mahallesi bir ekran klasiği. Bu sene 10 yaşına giren program, adını verdiği mahallenin gündeme bakışını ekrana taşıyor. Böylece dün olup biteni anlatırken, diğer yandan da bugünün en sıcak gündemini duyuruyor. Dün ve bugüne bakan programda, ülkeyi ve dünyayı yarın nelerin beklediği gösteriliyor.