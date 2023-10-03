Ayşenur Arslan gözaltına alındı! Son durum nedir?

Ankara'daki bombalı saldırıyla ilgili yaptığı değerlendirmeler sonrasında Halk TV'deki programı yayından kaldırılan gazeteci Ayşenur Arslan, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından resen soruşturma başlattı. Arslan'ın, Ankara'da meydana gelen İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimine ilişkin yaptığı sözler büyük tartışma yaratmıştı.

Ankara'daki bombalı saldırıyla ilgili yaptığı değerlendirmeler sonrasında Halk TV'deki programı yayından kaldırılan gazeteci Ayşenur Arslan, gözaltına alındı. Konuyla ilgili detaylar merak edilmekte.

AYŞENUR ARASLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci Ayşenur Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

GAZETECİ AYŞENUR ARSLAN NE DEDİ?

Ayşenur Arslan, Ankara'da meydana gelen İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimine ilişkin yaptığı şu sözlerle büyük tartışma yaratmıştı: "Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış. Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki; düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi? Nedir yani.."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ekim 2023 tarihinde saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

"Cumhurbaşkanı'mız anbean takip ediyor, bilgileri arz ettik, talimatlarını aldık"

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde alçak, hain terör saldırısı girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Şükürler olsun kahraman polisimizin cevvaliyeti, kararlılığı, sezgisiyle onlar araçtan iner inmez onlara silahla mukavemette bulunmuş, bu esnada teröristlerden biri zaten canlı bomba düzeneği var, kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, saldırıya karşılık veren polisleri kutladı.

Bakan Yerlikaya, "Erkan'ımı, Alim Reis'imi ve buradaki arkadaşlarını, alınlarından öpüyorum. İbni Sina Hastanemizde birazdan onları ziyaret edeceğim. Başhekimimizle, rektörümüzle devamlı görüştüm. Gerek Erkan'ım gerek Alim Reis'imiz Allah'a şükürler olsun tedavileri devam ediyor ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." diye konuştu.

Ali Yerlikaya, diğer emniyet görevlileriyle de görüştüğünü, her birini tebrik ettiğini aktardı.

"Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde paylaşacağız"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana başta hain terör örgütü olmak üzere terör örgütleriyle, zehir tacirleriyle, organize suç çeteleriyle amansız şekilde gece gündüz demeden kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hükümetimiz, 21 yıldan beri 'son terörist etkisiz hale getirilinceye dek, durmak yok, azimle, kararlılıkla devam edilecektir' duruşu... Çünkü biz artık Türkiye Yüzyılı'nın terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl olması için gayret gösteriyoruz. Aziz milletimizin hayır dualarıyla hükümetimizin, devletimizin kararlılığıyla da başaracağımıza hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Ankara İl Emniyet Müdürümüz, bütün dairelerimiz bu olayın olay yerinden başlangıç yerine varıncaya kadar tüm detaylarıyla inceleme başlattılar, çalışıyorlar. Adalet Bakanımız biliyorsunuz açıklama yaptı, konuyla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde bunları aziz milletimizle sizler aracılığıyla paylaşacağız."

Hastanede tedavi sürecinde olan polislere acil şifa, emniyet teşkilatına ve emniyet personelinin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Pek çok telefon geldi. Sayın genel başkanlar aradı. Her biri geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız anbean takip ediyor, anından itibaren sürekli kendisine bilgi, zatıaline bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık." dedi.

Aziz millete, kendilerine dua eden, yanlarında yer alan ve terörü lanetleyenlere minnettar olduklarını ifade eden Yerlikaya, "Göreceksiniz, devletimizin, hükümetimizin ve aziz milletimizin kararlılığıyla hem terör örgütlerinin hem suç çetelerinin, zehir tacirlerinin, hepsinin bizim gücümüz, dirayetimiz, kararlılığımız üstesinden gelecektir." diye konuştu.

Yayın yasağına uyanlara teşekkür

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e de teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:

"Bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasağı alındı. Sizler bu kurala uydunuz, teşekkür ediyorum. Ama sosyal medya hesaplarından -onun da kaynağını bulmakta azimliyiz, göreceksiniz bulacağız- acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili gerekli soruşturmayı da başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarında bu görüntüyü paylaşanları uyarıyorum, lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızı paylaşsınlar ve bizim birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin yanında olduklarını göstersinler."

Bakan Yerlikaya, yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'a ziyarette bulundu.

Bakan Yerlikaya, yaralı polis memurları Demirel ve Karataş'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Demirel, Karataş ve mesai arkadaşlarının saldırı girişimini akamete uğrattığını belirten Yerlikaya, "Kendilerine minnettarız. Erkan kardeşimiz hafif yaralı, onunla konuştuk. 'Geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de aziz milletimizin ve bütün mesai arkadaşlarının selamlarını, geçmiş olsun dileklerini' ilettik. Biraz geç gelmemizin sebebi Alim Reis kardeşimiz az önce yoğun bakıma geldi. Şuuru açık, kendisiyle orada hasbihal edildi, doktorlarımızın nezaretinde, güçlü, kuvvetli bir kardeşimiz." diye konuştu.

Alim Reis Demirel'in durumu hakkında ailesine güzel haberleri aktardıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Birazdan kıymetli eşi, annesi ve babası doktorlarımızın nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecekler. Burada hem Ankara Üniversitemizin kıymetli Rektörü Necdet Ünüvar Hocamıza, İbni Sina Hastanemizin kıymetli başhekimi ve bu bölümde çalışan bütün hekimlerimize, bütün sağlık çalışanlarımıza İçişleri ailesi olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk andan itibaren muazzam gayret gösteriyorlar. Her birine teşekkür ediyoruz. Ailemiz metanetli, bütün milletimizden dua istiyorlar. Hem Alim Reis'imizi hem de Erkan'ımızı buradan sağlık, sıhhat, afiyete kavuştuğu ve ailesiyle beraber, el ele tutuşarak evlerine göndermek istiyoruz. Süreç içerisinde de gerek Rektör hocam, başhekimimiz öncelikle ailesine ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimize ve bütün mesai arkadaşlarına sağlığıyla ilgili gelişmeleri anbean sizlerle paylaşacaklar."

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da eşlik etti.

Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı

Ankara'da, sabah saatlerinde terör saldırısının düzenlendiği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne Türk bayrağı asıldı.