Pazar sabahı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen bombalı saldırı sonrası Halk TV'de yayınlanan programı Medya Mahallesi'nde kurduğu cümleler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan hakkında Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı, serbest mi bırakıldı? Gazeteci Ayşenur Arslan kimdir, ne dedi, neden gözaltına alındı? Sorularına yanıt aranıyor. İşte son dakika Ayşenur Arslan gözaltı haberleri…

Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı, serbest mi bırakıldı? Gazeteci Ayşenur Arslan kimdir, ne dedi, neden gözaltına alındı?

"Gazeteci Ayşenur Arslan kimdir, ne dedi, neden gözaltına alındı?" Sorularına seyirciler yanıt arıyor. Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin TV'de yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan'ın akıbeti merak konusuydu. Arslan, bugün savcılığa gidip ifade vermişti. Peki ama Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı, serbest mi bırakıldı? İşte Haber'>son dakika Ayşenur Arslan gözaltı haberleri…

AYŞENUR ARSLAN GÖZALTINA ALINDI MI, SERBEST Mİ BIRAKILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci Ayşenur Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı. Öğle saatlerinde gözaltına alınan Arslan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GAZETECİ AYŞENUR ARSLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Halk TV'den yapılan açıklamada ise programın yayından kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV'nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

AYŞENUR ARSLAN SAVCILIK İFADESİ NEDİR?

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın savcılıktaki ifadesinde "Programdaki sözlerimle yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Görevine yeni başlayan bir İçişleri Bakanı'na suç örgütlerine ağır darbeler vurulan operasyonlar sonrasında bir takım suç odakları tarafından sindirme maksatlı mesaj verilebileceği ihtimaline değindim" dediği öğrenildi.

GAZETECİ AYŞENUR ARSLAN KİMDİR?

Ayşenur Arslan 16 Eylül 1950 yılında doğmuştur. Babası subay annesi ise MİT mensubudur. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

TRT redaktör muhabir sınavında başarılı oldu ve muhabir olarak gazetecilik yaşamına başladı. 1982 yılında Güneş gazetesinde Haber Müdürü oldu. Nokta dergisinde çalışmaya başladı. 3 yıl sonunda Söz gazetesine geçti buradan ayrıldı ve arkadaşları ile birlikte bir reklam ajansı kurdu. Ümraniye Belediyesi için Türkiye'nin ilk yerel dergisini hazırladı. Cinsel Bilgiler ansiklopedisi için İtalyanca çeviriler yaptı.

Ayşenur Arslan Cumhuriyet Gazetesinde1 yıl kadar çalıştı. Star Tv'ye girdi. kadın programı yaptı ve Ali Kırca ile birlikte ATV kanalına geçti. Ali Kırca ile 16 yıl birlikte çalıştı. Mehmet Ali Birand ile paylaştı. Aydın Doğan gibi basın hayatının önemli isimleri ile çalıştı. Ateşten Günler ve Darbenin Lütfu kitaplarını yazdı.