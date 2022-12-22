RÜTÜK yeni yıla kısa bir süre kala cezaları açıkladı. Arlarında Gazeteci Ayşenur Arslan Fox ,KRT ,HALK TV gibi basın kuruluşlarına RTÜK'ten yayın durdurma ve para cezası gelip gelmediği Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ayşenur Arslan ceza mı aldı? Ayşenur Arslan neden ceza aldı? RTÜK FOX,KRT TV ,HALK TV ne ceza verdi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

RTÜK üyesi CHP'li İlhan Taşçı'nın Ayşenur Arslan'ın programına 3 program durdurma cezasının 'mimikle terör propagandası yapma' suçundan verildiği iddiası yalan çıktı. Bu gelinmenin ardından Gazeteci Ayşenur Arslan Fox, KRT, HALK TV gibi basın kuruluşlarına RTÜK'ten yayın durdurma ve para cezası gelip gelmediği Vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Ayşenur Aslan neden ceza aldı? Ayşenur Arslan ceza mı aldı? RTÜKFOX, KRT TV, HALK TV ne ceza verdi? Detaylar haberimizde...

AYŞENUR ARSLAN NEDEN CEZA ALDI?

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan'ın, KKTC'de uğradığı saldırıda ölen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya ilişkin sözleri nedeniyle sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından inceleme başlattı.

Arslan Halk TV'deki yayınında, Falyalı'dan söz ederken "Halil Falyalı kendini TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı, Ada'da ve yakın interlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, bir yarı resmi bir oluşumdu" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine RTÜK RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verildiğini açıkladı. RTÜK tarafından ceza kararı oy çokluğuyla alındı.

RÜTÜK FOX TV, HALKTV, KRTTV NE CEZA VERDİ?

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verildiğini açıkladı. RTÜK tarafından ceza kararı oy çokluğuyla alındı.

RTÜK, KRT'nin "Olağan İşler" programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kişilik haklarına saldırı içerikli hakaret ve iftira niteliğinde ifadelere yer verildiği gerekçesiyle kanala idari para cezası verdi.

Öte yandan Flash TV'deki "Al Sana Haber" isimli programında Erkan Özerman'ın konu ettikleri kişiler hakkındaki ifadeleri nedeniyle de kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

TGRT Haber'in "Ekrem Açıkel ile Ana Haber" programı hakkında hazırlanan rapor da kurulun gündemindeydi. Açıkel'in, Türkiye'de yapılan reyting ölçümleri ile ilgili ifadelerinin "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini" ihlal ettiği ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olduğu değerlendirildi ve yayıncı televizyona üst sınırdan idari para cezası verildi.