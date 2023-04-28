Ayşen Kurt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İYİ Parti Antalya milletvekili adayı Ayşen Kurt'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ayşen Kurt geliyor. Peki, Ayşen Kurt kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi, hangi partiden aday? Ayşen Kurt'un hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...