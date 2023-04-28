Ayşen Kurt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İYİ Parti Antalya milletvekili adayı Ayşen Kurt'un hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ayşen Kurt geliyor. Peki, Ayşen Kurt kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi, hangi partiden aday? Ayşen Kurt'un hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
İyi Parti Antalya milletvekili adayı Ayşen Kurt'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Ayşen Kurt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
AYŞEN KURT KİMDİR?
Ayşen Kurt, İYİ Parti Antalya Milletvekili adayıdır. Ayşen Kurt 1984 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimlerini Karacabey'de tamamlamıştır. Ayşen Kurt Girne Amerikan Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü mezunudur. Antalya Bilim Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Ayşen Kurt DEİK ve ANSİAD üyesidir.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ayşen Kurt'un Twitter'da 3700 takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 11 bin takipçisi vardır.