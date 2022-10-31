Eski HDP Milletvekili olan Aysel Tuğluk'un neden tahliye edildiği merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Aysel Tuğluk tahliye mi edildi? sorusuna yanıt arıyor. 28 Aralık 2016 yılında tutuklanan Aysel Tuğluk hakkında merak edilenler var. Peki, Aysel Tuğluk neden tahliye edildi? Aysel Tuğluk tahliye mi edildi? Aysel Tuğluk hastalığı ne? İşte merak edilenler...

Aysel Tuğluk neden tahliye edildi? sorusu merak ediliyor. Eski HDP Milletvekili olan Aysel Tuğluk 28 Aralık 2016 yılında tutuklanmıştı. Aysel Tuğluk'un tahliye edilmesinin ardından vatandaşlar Aysel Tuğluk neden tahliye edildi? sorusunu arama motorlarında arattı. Aysel Tuğluk neden tahliye edildi? Aysel Tuğluk tahliye mi edildi? Aysel Tuğluk hastalığı ne? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

AYSEL TUĞLUK NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

28 Aralık 2016 yılında yılına cezaevine giren Aysel Tuğluk, demans hastalığı teşhisi koyulmasının ardından cezaevi ortamının hayati tehlike arz etmesi nedeniyle 27 Ekim tarihinde tahliye edildi.

AYSEL TUĞLUK KİMDİR?

Aysel Tuğluk 17 Temmuz 1965 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelen Zaza kökenli Türk siyasetçidir. 2007-2009 ve 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 6,5 yıl boyunca TBMM'de milletvekili olarak görev yapmıştır. 26 Aralık 2016 tarihinden bu yana Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'nde kalmıştır. 7 yaşındayken babası, 14 yaşındayken de ağabeyi öldü. Diğer ağabeyiyle birlikte İstanbul'daki üniversitelerde okuma hakkı kazandıklarında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra serbest avukat olarak çalıştı. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. İnsan Hakları Derneği üyesi ve Yurtsever Kadınlar Derneği kurucusu oldu.

2005'te kurulan Demokratik Toplum Partisi kurucu eşbaşkanlığı görevini yürüttü. 2007 seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçildi, TBMM'de yemin ettikten sonra Demokratik Toplum Partisi grubuna katıldı. Aynı yıl içinde, DTP içindeki ılımlı kanattan olduğu iddia edilen ve Ahmet Türk'le beraber parti içinde "pasif ve uzlaşmacı" olmakla eleştirilen Tuğluk, 9 Kasım 2007 tarihindeki DTP Olağanüstü Kongresi'nde eşbaşkanlık görevinden ayrıldı. Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması üzerine 31 Aralık 2009 tarihinde milletvekilliği sona erdi. 2009 yılı başında, 2006'da Batman'da yaptığı bir konuşmada "PKK kimine göre kahramandır" dediği için PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.