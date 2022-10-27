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Aysel Tuğluk, 2007-2009 ve 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 6,5 yıl boyunca TBMM'de milletvekili olarak görev yapmıştır.Vatandaşlar, Aysel Tuğluk'un hayatını araştırmaya başladı. Peki, Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk kaç yaşında, nereli? Aysel Tuğluk biyografisi! Detaylar haberimizde...

AYSEL TUĞLUK KİMDİR?

Aysel Tuğluk 17 Temmuz 1965 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelen Zaza kökenli Türk siyasetçidir. 2007-2009 ve 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 6,5 yıl boyunca TBMM'de milletvekili olarak görev yapmıştır. 26 Aralık 2016 tarihinden bu yana Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'nde kalmıştır. 7 yaşındayken babası, 14 yaşındayken de ağabeyi öldü. Diğer ağabeyiyle birlikte İstanbul'daki üniversitelerde okuma hakkı kazandıklarında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra serbest avukat olarak çalıştı. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. İnsan Hakları Derneği üyesi ve Yurtsever Kadınlar Derneği kurucusu oldu.

2005'te kurulan Demokratik Toplum Partisi kurucu eşbaşkanlığı görevini yürüttü. 2007 seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçildi, TBMM'de yemin ettikten sonra Demokratik Toplum Partisi grubuna katıldı. Aynı yıl içinde, DTP içindeki ılımlı kanattan olduğu iddia edilen ve Ahmet Türk'le beraber parti içinde "pasif ve uzlaşmacı" olmakla eleştirilen Tuğluk, 9 Kasım 2007 tarihindeki DTP Olağanüstü Kongresi'nde eşbaşkanlık görevinden ayrıldı. Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması üzerine 31 Aralık 2009 tarihinde milletvekilliği sona erdi. 2009 yılı başında, 2006'da Batman'da yaptığı bir konuşmada "PKK kimine göre kahramandır" dediği için PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.