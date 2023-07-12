Ayşegül Doğan kimdir? Ayşegül Doğan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ayşegül Doğan hayatı ve biyografisi!

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AYŞEGÜL DOĞAN KİMDİR?

Ayşegül Doğan, 2007 yılında vefat eden DEP milletvekili Orhan Doğan'ın da kızıdır. 28. Dönem Şırnak Milletvekili Adayı Ayşegül Doğan, Metz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Paris Yüksek Gazetecilik Okulunu okudu. Paris Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü'nde Kürt Dili ve Edebiyatı kürsüsünde okutmanlık yaptı. AFP, Le Monde Diplomatique gibi bir çok uluslararası ajansta çalıştı. Yeşil ve Sol Parti Şırnak Milletvekili Adayı Ayşegül Doğan, Yeşil Sol Parti'nin Birçok belgeselinin yapımında, uluslararası çalıştay ve konferansın düzenlenmesinde organizatörlük, çevirmenlik, iletişim ve siyaset danışmanlığı yaptı. Doğan, 2020 yılından beri programlar hazırlayıp sunuyor.