Ayşegül Demirsoy: Zumba dans değil!

Zumba, dünya çapındaki en yaygın dans fitness programı. Son yıllarda ülkemizde de zumbaya ilgi büyük ölçüde arttı. YouTube ve Instagram üzerinden yayınladığı videolarla yüz binlerce kişiye zumba yaptıran spor koçu Ayşegül Demirsoy'a "Nedir bu zumba?" diye sorduk, işte anlattıkları...

Ayşegül Demirsoy, zumbanın yalnızca dans olarak algılanmaması gerektiğini söyledi: "Öncelikle profesyonel bir eğitmen olarak şunu söyleyebilirim; zumba dans değildir ve zumba yapanlar da dansçı değildir. Bu ikisinin birbirine karıştırılması hem yıllarını spora ve bu işin bilimsel yönüne harcamış kimselere, hem de yıllarca dans eğitimi almış dansçılara haksızlık. Zumba tam anlamıyla dans ve sporun birleşimidir."

MÜZİK CD'SİNİ UNUTTU BİR FENOMEN YARATTI

Zumbanın Kolombiyalı eğitmen Beto Perez tarafından yaratıldığını dile getiren Ayşegül Demirsoy, bu egzersizin ortaya çıkış hikâyesi hakkında şunları söyledi: "Perez bir gün dersine gittiğinde spor müziklerinin olduğu CD'yi yanına almadığını fark eder. Kendi için hazırladığı salsa merengue CD'siyle dersi doğaçlama yapar. Öğrenciler o kadar çok sever ki, dersin sürekli o müzikle yapılmasını ister. Perez, 1999'da bu başarıyı Amerika'ya taşımaya karar verir. Tescilli bir markaya dönüşen zumba dünyada o kadar hızlı yayılır ki, Amerika'da Times dergisi tarafından 'dünyanın en hızlı büyüyen şirketi' seçilir."

1 SAATTE 800 KALORİ YAKTIRIYOR

Demirsoy, 20 yıllık bir geçmişe sahip olan zumbanın tüm dünyada büyük ilgi görmesinin nedenlerini şöyle anlattı: "Zumba yapanları izlerken 'Spor bunun neresinde, dans bu işte!' diyebilirsiniz belki. Ama dikkatli izlerseniz squat, lunge gibi egzersizlerin yapıldığını fark edersiniz. Zumba yaparken 1 saat içinde 600-800 kalori arasında enerji harcarsınız. Bu kaloriyi koşu bandında harcamanız cidden uzun zamanınızı alır ve üstelik orada harcadığınız zaman da sıkıcı olabilir. Zumba ise egzersizin en eğlenceli halidir."

11 FARKLI ZUMBA ÇEŞİDİ VAR

Ayşegül Demirsoy, zumbanın farklı çeşitleri olduğunu belirtti: "İçinde salsa, merengue, cumbia, hiphop, reggeaton yani neredeyse tüm dünya müziklerini ve danslarını barındıran zumba, kendi içinde çeşitliliğe sahiptir. Örneğin dumbell eşliğinde çalışmayı sevenler için zumba toning vardır.) Zumba aqua, havuz içinde suya karşı dirençle yapılır. Çocuklar için de zumba vardır. 11 çeşit zumba arasında son yıllarda en çok tercih edilen; strong zumba çeşidi. Dans etmeyi seviyorsanız mutlaka deneyin."

PEREZ'DEN EĞİTİM ALDIM

Zumba videolarıyla izlenme rekorları kıran Ayşegül Demirsoy, kendisinin nasıl zumba eğitmeni olduğunu ise şöyle açıkladı: "2009 yılında Beto Perez özel bir eğitim için çalıştığım spor kulübüne geldi. 15 eğitmen arkadaşımla birlikte 1 haftalık eğitim sonrasında sertifikalarımızı almaya hak kazandık. Sonrasında eğitimlerime devam ettim. Aqua, toning, basic 1-2, pro skills, sentao, gold ve çocuk zumbası eğitimleri aldım."