RTÜK, Ayşegül Arslan'a neden ceza verdi ve Ayşegül Arslan ne dedi konuları araştırılıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıla gündeme geliyor. Ayşegül Arslan ne dedi, neden ceza aldı ve Ayşegül Arslan RTÜK'ten ne kadar ceza aldı merak ediliyor. Peki, Ayşegül Arslan ne dedi, neden ceza aldı? Ayşegül Arslan RTÜK'ten ne kadar ceza aldı?

Ayşegül Arslan ne dedi, neden ceza aldı? Ayşegül Arslan RTÜK'ten ne kadar ceza aldı?

Ayşegül Arslan ne dedi ve RTÜK'ten neden ceza aldığı merak ediliyor. Ayşegül Arslan RTÜK'ten ne kadar ceza aldığı ve Ayşegül Arslan ne dediği araştırılıyor. Ayşegül Arslan televizyon yayınında, saldırıya katılan terörist hakkında yorumda bulundu. Ayşegül Arslan ne dedi, neden ceza aldı? Ayşegül Arslan RTÜK'ten ne kadar ceza aldı? Detaylar haberimizdedir…

AYŞEGÜL ARSLAN NE DEDİ?

Ayşegül Arslan televizyon programında saldırıya katılan terörist hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara'da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...'" şeklinde ifadeleri bulunuyor.

AYŞEGÜL ARSLAN NEDEN CEZA ALDI?

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Ayşegül Arslan'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programında Ankara'da gerçekleşen terör eylemi ile ilgili yorumları nedeniyle kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

AYŞEGÜL ARSLAN RTÜK'TEN NE KADAR CEZA ALDI?

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır." dedi.