Ayşecan Tatari kimdir? Ayşecan Tatari kaç yaşında, annesi kimdir? Ayşecan Tatari biyografisi!
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Çocuklar Duymasın dizisinde 4 sezon "Duygu" rolünü canlandıran Ayşecan Tatari kaç yaşında ve annesi kimdir merak ediliyor. Ayşecan Tatari hayatı ve biyografisi sık sık araştırılıyor. Sosyal medya paylaşımlarla gündeme gelen Ayşecan Tatari eşi kimdir ve Ayşecan Tatari kimdir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ayşecan Tatari kimdir? Ayşecan Tatari kaç yaşında, annesi kimdir? Ayşecan Tatari biyografisi!
Ayşecan Tatari kimdir ve Ayşecan Tatari kaç yaşında, annesi kimdir soruları araştırılıyor. Ayşecan Tatari biyografisi ve hayatı merak edilirken sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Ayşecan Tatari kimdir? Ayşecan Tatari kaç yaşında, annesi kimdir? Ayşecan Tatari biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
AYŞECAN TATARİ KİMDİR?
Ayşecan Tatari (d. 14 Mart 1989, İstanbul), Türk oyuncudur. Annesi sanatçı Aliye Uzunatağan'dır. İstanbul İtalyan Lisesi'nde öğrenimini tamamlamıştır. Çocuklar Duymasın dizisinde 4 sezon "Duygu" rolünü canlandırmıştır. Ardından oyunculuk eğitimi almak üzere ABD'deki Stella Adler Studio of Acting okuluna gitti. Türkiye'ye dönünce özel bir tiyatroya katıldı. Sonrasında İBB Şehir Tiyatroları'na geçti.
Filmografisi
2000 Evdeki Yabancı Nazlı
2002-2003 Çocuklar Duymasın Duygu
2004-2005 Çocuklar Ne Olacak
2015 Yılanların Öcü Gülmisal
Sinema
1992 Tatar Ramazan Sürgünde Çocuk