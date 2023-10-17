Ünlü oyuncu Ayşe Tunaboylu hayatı araştırılmaktadır. Ayşe Tunaboylu kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Ayşe Tunaboylu kimdir, kaç yaşında? Ayşe Tunaboylu çocuğu kim? Ayşe Tunaboylu hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Ayşe Tunaboylu kimdir, kaç yaşında? Ayşe Tunaboylu çocuğu kim? Ayşe Tunaboylu hangi dizilerde oynadı?





Birçok dizi ve filmde rol alan Ayşe Tunaboylu hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Ayşe Tunaboylu hangi dizilerde oynadığı araştırılmaktadır. Peki, Ayşe Tunaboylu kimdir, kaç yaşında? Ayşe Tunaboylu çocuğu kim? Ayşe Tunaboylu hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

AYŞE TUNABOYLU KİMDİR?

Ayşe Tunaboylu 28 Mart 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Sayısız dizi ve filmde rol almıştır. AYŞE TUNABOYLU ÇOCUĞU KİM?

Ayşe Tunaboylu, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun annesidir.

AYŞE TUNABOYLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1997: Yasemince

1998: Ruhsar

1999: Salkım Hanımın Taneleri

1999: Yılan Hikayesi

1999: İkinci Bahar

2000: Hiç Yoktan Aşk

2000: Çarli İş Başında

2001: Aşkım Aşkım

2001: Dedem, Gofret ve Ben

2002: Yıldızların Altında

2004: Aliye

2004: Balans ve Manevra

2006: Aynı Çatı Altında

2007: Zincirbozan

2010: Çakıl Taşları

2011: İffet

2013: Galip Derviş Perihan Sokak

2013: Umutsuz Ev Kadınları

2013: Şeytan-ı Racim

2014: Hayat Ağacı

2019: Her Yerde Sen

2020: Kefaret

2020: Yeni Hayat

2022: İyilik