Ayşe Tunaboylu kimdir, kaç yaşında? Ayşe Tunaboylu çocuğu kim? Ayşe Tunaboylu hangi dizilerde oynadı?
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Ünlü oyuncu Ayşe Tunaboylu hayatı araştırılmaktadır. Ayşe Tunaboylu kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Ayşe Tunaboylu kimdir, kaç yaşında? Ayşe Tunaboylu çocuğu kim? Ayşe Tunaboylu hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
Birçok dizi ve filmde rol alan Ayşe Tunaboylu hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Ayşe Tunaboylu hangi dizilerde oynadığı araştırılmaktadır. Peki, Ayşe Tunaboylu kimdir, kaç yaşında? Ayşe Tunaboylu çocuğu kim? Ayşe Tunaboylu hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...
Ayşe Tunaboylu 28 Mart 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Sayısız dizi ve filmde rol almıştır.
Ayşe Tunaboylu, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun annesidir.
1997: Yasemince
1998: Ruhsar
1999: Salkım Hanımın Taneleri
1999: Yılan Hikayesi
1999: İkinci Bahar
2000: Hiç Yoktan Aşk
2000: Çarli İş Başında
2001: Aşkım Aşkım
2001: Dedem, Gofret ve Ben
2002: Yıldızların Altında
2004: Aliye
2004: Balans ve Manevra
2006: Aynı Çatı Altında
2007: Zincirbozan
2010: Çakıl Taşları
2011: İffet
2013: Galip Derviş Perihan Sokak
2013: Umutsuz Ev Kadınları
2013: Şeytan-ı Racim
2014: Hayat Ağacı
2019: Her Yerde Sen
2020: Kefaret
2020: Yeni Hayat
2022: İyilik