Ayşe Tolga kimdir, kaç yaşında? Ayşe Tolga nereli? Ayşe Tolga dizileri ve filmleri!

İSTANBUL (Haberler.com) - İlk kez 1994-1996 yılları arasında yayınlanan Şehnaz Tango dizisiyle kameralar karşısına geçen Ayşe Tolga hakkında merak edilen Ayşe Tolga kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

AYŞE TOLGA KİMDİR?

Ayşe Tolga, 9 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur. Sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katılan Ayşe Tolga; Moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında yaşam biçimi programları yapımcı ve sunuculuk yapmıştır. Ayrıca, moda ve diyet konulu reklam çalışmalarında yaratıcı yönetmen ve oyuncu olarak görev almakta ve çeşitli reklam ajanslarına danışmanlık yapmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez Şehnaz Tango dizisiyle geçen Ayşe Tolga; Seksenler dizisinde canlandırdığı Gülden karakteriyle tanınmaktadır. Aşkın Dağlarda Gezer, Ah bİr Zengin Olsam, Çarli İş Başında, Ayrılsak da Beraberiz, Çifte Bela, Beşik Kertmesi, Efsane, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ve çocuklar duymasın gibi yapımlarda rolller alan Ayşe Tolga, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

2008 yılında evlendiği Marsel Eskinazi'den 2013 yılında boşanan Ayşe Tolga'nın bu evlilikten Can Yael Eskinazi (2010) adında bir kızı vardır.

Ayşe Tolga, kameralar karşısına ilk kez Şehnaz Tango dizisiyle geçti.

AYŞE TOLGA DİZİLERİ FİLMLERİ

Ev Yapımı – 2020 – (Kendisi)

Seksenler – 2019 – (Gülden Özdemir)

Çocuklar Duymasın – 2017 (Sevgi)

Seksenler – 2012/ 2017 (Gülden Özdemir)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? – 2005 (Nilüfer Hatun)

Efsane – 2002 (Müge)

Beşik Kertmesi – 2002 (Yağmur)

Çifte Bela – 2001 (Fatmagül)

Ayrılsak da Beraberiz – 2002/ 2004 (Berna)

Çarli İş Başında – 2000/ 2001 (Pamuk)

Ah Bir Zengin Olsam – 1999 (Ceren)

Aşkın Dağlarda Gezer – 1999/ 2000 (Selvi)

Şehnaz Tango – 1994/ 1996 (Nurşen)

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