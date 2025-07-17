İstanbul Eyüpsultan'da valiz içerisinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma, çarpıcı gelişmeleri beraberinde getirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların durumu netleşti. Bu gelişme sonrası sosyal medyada ve haber platformlarında "Ayşe Tokyaz'ı öldüren kişi tutuklandı mı?" şeklindeki aramalarda büyük artış yaşandı. İşte adli süreç, şüphelilerin kimlikleri ve dava sürecine dair detaylar…

AYŞE TOKYAZ'I ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI MI?

13 Temmuz 2025 tarihinde Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılmış bir valizin içinde Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunması, tüm Türkiye'de infiale neden oldu. Olay yerinde yapılan incelemeler ve adli tıp raporları, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ortaya koydu. İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayın faili olarak eski polis memuru Cemil Koç gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedilmişti. Ayşe Tokyaz'ın, olay öncesi Cemil Koç'un evine gittiği anlar, binanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' diğer 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçunda tutuklandı.