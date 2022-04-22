Ayşe, Sude, Gökhan ve Anıl Ünlüler takımına mı geçti, neden geçti? Ayşe, Sude, Gökhan ve Anıl hangi takımda, yeni takımı Kırmızı takım mı oldu?

Bugün yapılan konseyde bazı yarışmacıların takımları değiştirildi. Değişen isimler kimlerdir merak edildi. Peki, Ayşe, Sude, Gökhan ve Anıl Ünlüler takımına mı geçti, neden geçti? Ayşe, Sude ve Gökhan'ın yeni takımı Kırmızı takım mı oldu? Ayrıntılar sizlerle...

AYŞE, SUDE, GÖKHAN VE ANIL ÜNLÜLER'E Mİ GEÇTİ?

Yapılan takım değiştirme sonucunda Ayşe, Sude, Gökhan ve Anıl Kırmızı takıma geçmiş oldu. Yani bu dört isim Ünlüler takımına geçti.

SURVİVOR 2022 YENİ TAKIMLAR!

Takımları değişen yarışmacılar:

- Ayşe

- Nagihan

- Sude

- Gökhan

- Perviz

- Anıl

- Atakan

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan

Buna göre:

Ayşe Kırmızı takıma geçti.

Nagihan Mavi takıma geçti.

Sude Kırmızı takıma geçti.

Gökhan Kırmızı takıma geçti.

Perviz Mavi takıma geçti.

Anıl Kırmızı takıma geçti.

Atakan Mavi takıma geçti.

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