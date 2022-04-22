Ayşe, Sude, Gökhan ve Anıl Ünlüler takımına mı geçti, neden geçti? Ayşe, Sude, Gökhan ve Anıl hangi takımda, yeni takımı Kırmızı takım mı oldu?
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Survivor'da takımlar karıştı. Bazı yarışmacılar Ünlüler takımına geçerken bazıları da Gönüllüler takımına geçti. Kırmıza takıma geçen isimler Ayşe, Sude, Gökhan ve Anıl oldu. Peki, Ayşe, Sude, Gökhan ve Anıl Ünlüler takımına mı geçti, neden geçti? Ayşe, Sude ve Gökhan'ın yeni takımı Kırmızı takım mı oldu? İşte detaylar...
Bugün yapılan konseyde bazı yarışmacıların takımları değiştirildi. Değişen isimler kimlerdir merak edildi. Peki, Ayşe, Sude, Gökhan ve Anıl Ünlüler takımına mı geçti, neden geçti? Ayşe, Sude ve Gökhan'ın yeni takımı Kırmızı takım mı oldu? Ayrıntılar sizlerle...
Yapılan takım değiştirme sonucunda Ayşe, Sude, Gökhan ve Anıl Kırmızı takıma geçmiş oldu. Yani bu dört isim Ünlüler takımına geçti.
Takımları değişen yarışmacılar:
- - Ayşe
- - Nagihan
- - Sude
- - Gökhan
- - Perviz
- - Anıl
- - Atakan
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan
Buna göre:
- Ayşe Kırmızı takıma geçti.
- Nagihan Mavi takıma geçti.
- Sude Kırmızı takıma geçti.
- Gökhan Kırmızı takıma geçti.
- Perviz Mavi takıma geçti.
- Anıl Kırmızı takıma geçti.
- Atakan Mavi takıma geçti.
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