Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ayşe Sucu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ayşe Sucu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ayşe Sucu kimdir? Ayşe Sucu kaç yaşında, nereli? Ayşe Sucu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ayşe Sucu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ayşe Sucu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Ayşe Sucu kimdir? Ayşe Sucu kaç yaşında, nereli? Ayşe Sucu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AYŞE SUCU KİMDİR?

Ayşe Sucu (d. 21 Nisan 1959, Ankara), Türk gazeteci ve yazar. 1996 yılında kurduğu Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın Başkanlığını 2010 yılına kadar sürdürmüştür. Halen Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı ve Halk Haber TV'de "Ayşe Sucu ile İnanç ve Yaşam" adlı programda moderatörlük yapmıştır. Aynı zamanda (TOVAK-UYAK) Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü Başkanıdır.

Sucu, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1977 yılında Ankara İmam Hatip Lisesi'nden ve ardından da 1981 yılında Eğitim Enstitüsü Türkçe-Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. Son olarak 2004 yılında İlahiyat Fakültesini bitirdi. Evli ve iki çocuk annesidir. 1977 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaya başladı. 1992-1996 yılları arasında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptı.

1994-1996 yılları arasında, bireysel olarak kadın faaliyetleri merkezi çalışmalarını yürüttü. 1996 yılında, çalışmalarını Türkiye Diyanet Vakfı bünyesine aktararak, ilk adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı'nı kurdu (ilerleyen dönemde çalışma, Kadın Faaliyetleri Merkezi adını aldı). TDV İncesu Kültür Merkezi'ni kurdu. 1996–2010 yılları arasında, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğü'nü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın din hizmetleri uzmanı unvanını ve 1999 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın eğitim uzmanı unvanını aldı.

1997-2000 yılları arasında, Flash TV'de haftalık din ve kadın programlarının danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı. 2000–2004 yılları arasında, Balkanlar Türk Dünyası Kadınları Türkiye Delegesi olarak görev yaptı. 2000 yılında, Batman ve çevresinde genç kız ve kadınların intihar olaylarını çalıştığı kurum adına araştırdı. Çıkan sonuçları bir rapor haline getirerek DİB ve İçişleri Bakanlığı'na gönderdi.

2001 yılında, TRT'de 'İnanç' programının danışmanlığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2005-2011 yılları arasında, Prof. Dr. Saim Yeprem'den İslam Hukuku/Usulu-ı Fıkıh ve Kelam derslerini ve DİB'de Kur'an-ı Kerim üzerine (aşere-takrip ve talim) ihtisas kurslarını tamamladı. 2000-2011 yılları arasında, Başbakanlık Altındağ İlçesi İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yaptı.

1994-2012 yılları arasında, Kadın sorunları, Din Kültür ve Ahlak, Çağdaşlaşma ve İslam gibi konularda, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, İslam Ülkeleri, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve Amerika olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde çeşitli konferanslara katıldı.

2008 yılında beri İnsani Değerler Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile dini, felsefi ve tasavvufi serbest çalışmaları devam etmektedir. Yayınlanmış "Din ve Kadın" ve "İnsan Olmaktır Dindarlık" isimli iki kitabı ve çok sayıda serbest ve bilimsel makaleleri bulunmaktadır. Türktime.com, Ulus ve Sabah ve iki yerel gazetede yazıları yayınlandı. Şu an Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.