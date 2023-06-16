Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ayşe Şasa hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ayşe Şasa'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ayşe Şasa kimdir? Ayşe Şasa kaç yaşında, nereli? Ayşe Şasa hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ayşe Şasa hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ayşe Şasa'nın hayatını araştırıyor. Peki, Ayşe Şasa kimdir? Ayşe Şasa kaç yaşında, nereli? Ayşe Şasa hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AYŞE ŞASA KİMDİR?

Ayşe Şasa, (1 Ocak 1941, İstanbul - 16 Haziran 2014, İstanbul), Türk senarist ve yazar. Çerkes bir anne ve yarı Çerkes yarı Kürt bir babadan dünyaya gelen Ayşe Şasa, 1 Ocak 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının babası Bekir Şasa Orman Genel Müdürlüğü yapmış ve Ankara'nın Eskişehir çıkışında, yol kıyısında hatırasına oluşturulmuş bir orman vardır. Şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu, 1960 yılında mezun oldu. Robert Kolej'in İdari Bilimleri Bölümü'ne devam etti (1963-1965). 1963 yılından itibaren senaristlik yaptı. Bu yıllarda kendisini Marksist olarak tanımlıyordu. Kemal Tahir ile güçlü bir dostluk kurdu ve bu dostluğun onun üzerinde derin etkileri oldu. Son Kuşlar, Ah Güzel İstanbul, Utanç ve Gramofon Avrat gibi filmlere imza attı. 1993 yılında sinemayla ilgili Yeşilçam Günlüğü adlı denemeleri yayınlandı. Bu ana kadar başından üç evlilik geçti. İkinci evliliğini ünlü yönetmen Atıf Yılmaz ile yaptı. 1980'li yıllarda ağır bir psikolojik rahatsızlık geçirdi. Doktorlar şizofren teşhisi koydu. On yıllık inziva dönemi sırasında sinema piyasasından tamamen çekildi. Bu süreçte yanında 3. eşi olan Bülent Oran vardı. Bu dönemden sonra, düşünsel anlamda kendisini değiştirdi, daha bilimsel/sezgici bir hayat sürmeye başladı. Bu yeni yaşam tarzı, eserlerine de yansıdı. İbn Arabi ve Andrei Tarkovsky üzerinde derin düşüncelere sahiptir.

16 Haziran 2014 tarihinde bir süre tedavi gördüğü zatürre rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetmiş ve Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedilmiştir.